Andrea Rodríguez sobre visita de dos minutos de Agustín Fernández a ‘Hoy’: “No tiene cabida”

Durante su participación en ‘La Casa de los Famosos México’, Agustín Fernández realizó una serie de declaraciones desafortunadas sobre ‘Hoy’, hecho que lo habría llevado a ser ‘vetado’ del matutino; aún así visitó el programa al salir del reality. Dicha visita duró únicamente dos minutos y se avivaron los rumores de una enemistad de la productora con el argentino de tal manera que Andrea Rodríguez rompió el silencio.

Tras una serie de comentarios que no le gustaron a la productora de ‘Hoy’, por esta razón, tiempo atrás reveló que no quería ver al influencer en el matutino: “Alguien a quien no le gusta venir a ‘Hoy’ no tiene por qué venir. Él sí me decepcionó y estoy triste. Debió haber sido más inteligente”.

Andrea Rodríguez rompe silencio sobre visita de Agustín Fernández a ‘Hoy’

En una entrevista con TVNotas, Andrea Rodríguez explicó por qué Agustín Fernández estuvo tan poco tiempo al aire: “Él habló poquito. Nosotros teníamos preguntas que estuvieran establecidas, pero si él habla chiquito, pues qué hago. Además en ‘Cuéntamelo Ya!’ le pusieron los videos. Era redundante hacer eso. Por eso se lo aclaramos al principio”.

De esta manera, le puso fin a las especulaciones respecto a su supuesta enemistad, y agregó que la razón por la que no lo saludó fue porque no lo alcanzó a ver: “Yo estaba en la cabina. Cuando ocurren estas secciones que son delicadas, yo me encuentro en la cabina checando que todo salga bien. Y cuando subí, él ya se había ido. Se fue muy rápido, no tuve la oportunidad de saludarlo”.

Asimismo, admitió que el motivo por el que Agus no participará en ‘Hoy’, es porque no existe espacio para otro conductor: “En el programa no me cabe para nada. Tengo 7 conductores y estamos viendo qué va a pasar con Nicola. En el programa ‘Hoy’ no tiene cabida ni él ni nadie”.

Para concluir, admitió que no la ha buscado: “Creo que lo primero que tiene que hacer y que yo le recomiendo a él o a cualquiera no es pedir perdón, sino acercarse a las personas de las cuales quizá dijiste algo y decirles: ‘Quiero platicar contigo. No me entendí. Se malinterpretó lo que quise hacer’”.