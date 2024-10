Leonel García sacudirá al Auditorio Nacional con la intensidad de sus composiciones

Leonel García, reconocido tanto por su trabajo en Sin bandera, como por su desempeño como cantautor, presume más 20 años de trayectoria en los que destaca su último álbum ‘Pausa’ y sus recientes nominaciones a los Latin Grammy. Además, con su primer concierto como solista en el Auditorio Nacional y varios proyectos en puerta, no hay más que motivos de celebración para el intérprete de “Para Empezar”.

En una entrevista exclusiva con Publimetro, el cantante reveló cómo ha experimentado la ola de éxitos de esta fase de su carrera.

Leonel García invita a la reflexión con su más reciente álbum

El cantante describe ‘Pausa’ como: “Un disco muy de cantautor, los cantautores narramos mucho de lo que nos va pasando, compartimos un sentimiento con los demás seres humanos en donde ellos también se pueden ver reflejados”.

“Para mí eso es mi música, generar interrogantes, sacudir un poco la normalidad de las personas. De pronto escuchar en una canción una frase que te haga despertar algo que tenías un poco adormecido”, agregó.

De esta manera, Leonel plasmó sus reflexiones en ‘Pausa’: “Es un disco muy íntimo donde estoy tratando de responderme cómo es la vida y cómo funciona. Me parece que mientras más universal sea, mejor estás haciendo tu trabajo como observador de lo que es lo humano”.

Leonel se percibe a sí mismo como un autor que busca generar sentimientos con sus letras: “Soy un compositor intenso. Me gusta ir profundo, me gusta abrir heridas, que la herida respire, que salga lo que tiene que salir. Me gusta la intensidad de la catarsis, que en el show en vivo la gente se meta en él y que entre en un espacio donde estén sintiendo lo que tú estás sintiendo”.

Consolidó la lírica de sus creaciones como su marca personal: “Las letras son mucho mi sello; me gusta sacudir con pequeñas frases”.

¿En ‘Pausa’ cómo haces notar tu evolución como artista?

Tras ser cuestionado sobre su evolución, Leonel respondió: “Tratas de ser lo más fiel posible a ti mismo. Vas aprendiendo cosas nuevas, vas escuchando música nueva y artistas que te emocionan y todo eso se va metiendo en tu trabajo. El mejor juez para eso es la misma gente”.

“Intento evolucionar, arriesgarme, ir más lejos. Trato de incluir géneros y cosas que me gustan de otros artistas, y de confiar en nuevos procesos de producción para que se sienta un cambio; pero también es lindo lo que mantienes, me parece una parte muy importante de tu música, lo que se conserva de un disco a otro se termina volviendo a tu estilo personal”.

Concluyó: “Es un equilibrio muy sutil entre mantener tu estilo y añadir pequeños elementos de lo nuevo que te va gustando”.

¿Qué es lo que le espera a los asistentes del Auditorio Nacional el 12 de diciembre?

El 12 de diciembre del año en curso, el cantautor pisará por primera vez el Auditorio Nacional como solista como parte de su ‘Pausa Tour’, por lo que anuncia qué es lo que los presentes pueden esperar del concierto: “Un cantante muy emocionado en el escenario, muy agradecido por la oportunidad de cantar en ese espacio tan importante para la música de nuestro país y para la música del mundo, porque es uno de los lugares más importantes del mundo”.

Destacó la historia personal que tiene el recinto, de tal manera que sus sentimientos se encontraron: “No nada más de las veces que he ido con Sin Bandera, sino también como fanático tiene una historia personal, he ido a ver artistas y he dicho: ‘Wow, qué emocionante cantar aquí, qué bonito sería un día venir con mi música’. Entonces cuando me dijeron: ‘vamos a hacerlo este año’, me dio una combinación de pánico escénico y mucha emoción”.

Asimismo, explicó las razones por las que es un espectáculo imperdible: “Van a escuchar un show muy emocionante. Es interesante por cómo está dividido, cómo está hecho a partir de lo visual, las canciones que escogimos, las secciones que tiene. Va a ser un show para celebrar lo que ha sido una carrera de ya de casi 20 años como solista, con un público que ha ido creciendo y que me ha ido acompañando desde muy poquitos, hasta esto que va a pasar ahora”.

¿Cómo reaccionó al saber que fue nominado a los Latin Grammy?

“Me sigue emocionando como si fuera la primera vez”, aseguró al narrar su experiencia sobre su nominación a dos categorías de los Latin Grammy. “Fue mi pareja quien me despertó con un ‘felicidades’ y con eso entendí que estamos nominados. Durante el transcurso de la mañana te empiezan a llegar mensajes de toda la gente que te quiere felicitar y es muy bonito”.

“Aunque como decimos todos, ya casi de forma cliché, que no hacemos nuestra música para eso, sí es un un motivo de mucha alegría, porque conozco el proceso de los premios, yo mismo soy votante de la Academia, y cuando me nominan nunca puedo creer que estoy nominado. Me parece increíble como entre tantos sale mi nombre. Es algo que viene de tus propios colegas que viven y aman la música”.

Nuevo álbum y el regreso de Sin Bandera

Entre sus próximos proyectos, Leonel García mencionó un nuevo álbum: “Viene un disco de R&B que sale a mediados de octubre. Tengo un montón de invitados, se puso muy bueno”.

Además, reveló que Sin Bandera está preparándose para su regreso en 2025: “Sin Bandera regresa a finales del año entrante. Nos parece que es muy importante estar al día, tener música nueva y seguir tratando de evolucionar. Sin Bandera es un espacio para dialogar y para crear cosas muy bonitas”.