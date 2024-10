René Franco comparte detalles de su pelea con Andrea Rodríguez, productora de “Hoy”

En “La Casa de los Famosos México 2″ no solo hubo peleas dentro del reality entre los participantes, también generó conflictos con las personas de afuera, como ocurrió con René Franco y Andrea Rodríguez.

Al periodista no le gustó que la productora de “Hoy” expresara que los participantes que habían hablado mal del programa no volverían a ser invitados al mismo, y la tachó de poco profesional.

Si bien Andrea Rodríguez ignoró a René Franco, en un evento en el que ambos estuvieron recientemente, el panelista de “La Casa de los Famosos México 2″ aprovechó para confrontarla y acabó vetado del matutino de Televisa.

René Franco afirma que Andrea Rodríguez le dijo que no existía

Fue en el programa que conduce René Franco, llamado “La Taquilla”, donde compartió detalles de la discusión que tuvo con Andrea Rodríguez en días recientes y, por el que cree, acabó siendo vetado del programa “Hoy”.

“Vamos a hablar de tema (le dijo a la productora), no lo hemos hablado. Pero no pude establecer ninguna comunicación sensata. Todo esto es que yo estoy agrediéndola a ella y ella es el centro del universo”, relató el periodista.

Al parecer, René Franco y Andrea Rodríguez coincidieron en un evento y este aprovechó para hablar con ella, sin embargo, no pudieron llegar a un acuerdo: “Le dije, si quieres usar todo tu poder para tirarme ahí estaré, volteé y me dijo ‘no te apures, tú no existes’. Y yo dije: ‘Entonces estoy vetado en Hoy’”.

La productora no ha dicho nada con respecto a este desencuentro que tuvo con el conductor y panelista de “La Casa de los Famosos México”, no obstante, se ha empezado a especular que él habría estado algo pasado de copas.