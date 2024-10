Eduardo Verástegui también dice que Mario Bezares es el segundo hombre en ganar LCDLFM2

Eduardo Verástegui también parece querer protagonismo debido al comentario que compartió recientemente en X (Twitter), pues expresó que Mario Bezares era el segundo hombre en ganar “La Casa de los Famosos México”.

“¿No es el segundo? Hasta donde sé, ese programa solo lo han ganado puros hombres”, escribió el político al citar un post que anunciaba a Mayito como el primer hombre en ganar en este formato de reality show.

Tomando en cuenta que Telemundo empezó con “La Casa de los Famosos”, después México y Colombia sacaron sus versiones, en todas han ganado mujeres hasta Mario Bezares, no obstante, al ser Wendy Guevara una chica trans, Eduardo Verástegui no la considera mujer.

Eduardo Verástegui sigue atacando a las personas de la comunidad LGBTIQ+

Después de estar unos días sin dar de qué hablar, Eduardo Verástegui decidió hacerse notar replicando un polémico post de Adrián Marcelo, quien también le lanzó una indirecta a Wendy Guevara.

La primera ganadora de “La Casa de los Famosos México” ya le contestó al regiomontano que tenía que actualizarse, pues ella misma ha usado ese chiste en repetidas ocasiones.

De momento, Wendy Guevara no le ha replicado a Eduardo Verástegui y lo más probable es que no lo haga, sin embargo, los usuarios no tardaron en acribillarlo y le comentaron que les parecía curioso que tanto él como Adrián Marcelo se han dicho que son homosexuales, y son los que más le tiran a la comunidad LGBTIQ+.

Algunos usuarios, si bien aceptaron que tenía razón, agregaron que al menos la influencer vivía su vida sin ocultarse ni atacando a su comunidad, y sacaron a relucir su supuesto romance con Ricky Martin.

Como era de esperarse, Eduardo Verástegui no ha contestado a los comentarios negativos que ha recibido, y muchos creen que solo lo hará si la influencer o alguien famoso habla de ello, ya que creen que solo quiere armar escándalo.