Gala Montes le responde Angélica María: “Podemos existir nuevas novias de México”

Gala Montes apenas tiene unos días desde que salió del encierro en el que estuvo confinada durante 10 semanas y ya está lidiando con una polémica que surgió entre ella y Angélica María.

A la primera actriz y a su hija Angélica Vale no les gustó que el público empezara a referirse a la joven actriz como “La Novia de México”, y aunque después de la crítica que recibieron dijeron que habían estado bromeando, se supo que registraron ese apodo en el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).

En un reciente encuentro con la prensa, le preguntaron a Gala Montes acerca de todo este conflicto que se suscitó mientras estaba en “La Casa de los Famosos México 2″, ya que Angélica María sintió que le estaba robando el apodo que se ganó hace décadas.

Gala Montes afirma que ni sabía que a Angélica María le decían ‘La Novia de México’

“Pues ya no estamos en la época isabelina, como para andar quitando… O sea, nadie la quiere reemplazar. La verdad, yo no tenía idea de que así le decían a ella”, les contestó Gala Montes a los reporteros.

Y agregó: “Podemos existir nuevas novias de México, somos nuevas generaciones y si lo registra, pues, está bien, yo no me puse así, así me pusieron”.

Gala Montes tampoco le quiso enviar ningún mensaje a Angélica María con respecto al apodo que le dio el público, pero ratificó que, con nuevas generaciones, pueden existir nuevas novias de México: “no hay que ser celosas”.

“Son mujeres talentosísimas. No tenía idea de este apodo. Mi hermana me mandaba mensajes a través de cartas, donde me puso ‘La Novia de México’, pero yo me decía: ‘¿qué puede ser? No creo que, literal, me estén llamando así allá afuera’… Y si así quieren que me llame, yo me dejo llamar como ustedes quieran”, sentenció Gala Montes.