Mía Rubín estuvo a punto de formar parte de Marvel, ¿por qué no la seleccionaron?

Mía Rubín le confesó a la prensa en días recientes que estuvo a punto de formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel, sin embargo, no pudo quedarse con el papel.

La joven empezó en la industria del entretenimiento en la actuación y en la búsqueda de otras oportunidades, audicionó para interpretar a América Chávez en la cinta “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”.

El papel acabó siendo para Xochitl Gomez, ya que su físico iba más acorde con las características del personaje, y Mía Rubín, aunque es latinoamericana, es demasiado blanca y rubia.

Mía Rubín dio a entender que su físico no encajaba con lo que buscaba Marvel Studios de una latina

Se sabe que en los Estados Unidos tienen muy estereotipada la apariencia de los latinoamericanos, es decir, los personajes latinos deben ser de tez morena y cabello negro.

Por lo tanto, era más que evidente que Mía Rubín no encajaba con ese estereotipo, sin embargo, aclaró que no fue lo único que evitó que la seleccionaran, ya que tampoco contaba con visa de trabajo.

“Inicié actuando y pues he hecho películas, he estado también en doblaje, pero, por el momento, ahorita es una carrera tan demandante, que por el momento estoy intentando enfocarme a full con la música”, compartió la hija de Andrea Legarreta.

Y agregó: “Llegué a audicionar para una peli de Marvel, era la de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, para la chavita latina, pero pues bueno, no (procede a señalar su rostro) … Me dijeron que no, eran como requisitos, pero al final era muy difícil, necesitábamos visa de trabajo americana, pues no se logró”.