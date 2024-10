La Venenito arremetió contra Yeri Mua y la influencer/cantante de reguetón acabó bloqueándolo

Yeri Mua hace un par de días se fue en contra de los influencers que se “aprovechaban” de sus seguidores, pues se la pasaban haciendo batallas en TikTok para recibir muchos regalitos, que podían cambiar por dinero real, a lo que la Venenito le replicó que no se metiera.

“Ay manas, yo no sabía en el pedote que me iba a meter por decir que dejen de mantener gente webona del TikTok. No, es que yo tengo que cerrar mi boca ya, ya no voy a decir cosas porque ya dejé sin trabajo a medio TikTok, una disculpa”, expresó la cantante de reguetón.

Yeri Mua agregó que no se refería a nadie en específico, pero que cada vez que entraba a TikTok veía a muchos influencers pidiendo regalitos, cosa que ella nunca les ha pedido a sus seguidores, motivo por el cual la Venenito explotó.

Yeri Mua acabó bloqueando a la Venenito y afirmó que la traicionó, como traicionó a Kenia Os

La Venenito en una historia de Instagram le respondió a Yeri Mua que qué le importaba si la gente le enviaba dinero a los influencers, después aclaró que no se sintió aludido, porque no hace batallas de TikTok, pero tampoco va a criticar a aquellos que ganan dinero a través de ello.

“Y yo que hasta la escuela quería pagarle a ese niño, que triste primero traiciona a Kenia y ahora yo, no entiendo quién lo está aconsejando”, escribió la Bratz Jarocha en redes sociales.

Motivo por el cual, la Venenito le dedicó otras palabras: “Como sabes que la gente siempre me tira de lo de la escuela, siempre lo mencionas para que la gente me ataque y tú quedar como una persona responsable, y yo te pregunto, tú estudiaste y te sientes bien académicamente para estarme criticando a mí. Por lo que yo miro lo único que resalta de ti son tus polémicas y tu música tan vulgar, así que no me saquen lo de la escuela (SIC)”.