“Las Chicas Superponedoras son mi red de apoyo emocional”: Gala Montes

Gala Montes ha tenido una agenda bastante movida tras su salida de La Casa de los Famosos México. La finalista del reality show enfrenta a las redes sociales y todo lo que se dice de ella, " es algo difícil de asimilar y digerir”, comentó durante la entrevista con Publimetro.

La actriz mexicana que ha destacado en televisión desde muy joven. Comenzó su carrera en telenovelas como La patrona y El señor de los cielos, donde mostró su talento dramático. Su estilo actoral ha sido reconocido por su capacidad de interpretar personajes complejos y emotivos.

“Es un regalo para mí, la verdad llevo trabajando desde lo 6 años y creo que esto que está sucediendo es lo que siempre he soñado. Agradezco mucho el apoyo, porque son muchos años de despertarse temprano, de pensar y hacer. Al final, no solo es estrategia en el reality, sino en la vida y que me den este apapacho está demasiado gratificante. Me siento muy honrada de todas las palabras bonitas que me ponen, de todos los nombres que me ponen y del apoyo, soy la más bendecida en este momento”, puntualizó.

Su participación en La Casa de los Famosos fue significativa, ya que su personalidad fuerte y directa la posicionó como una figura polarizante. Gala no tuvo reparos en defender sus opiniones, lo que generó varias polémicas dentro de la casa. Se la veía como una mujer de carácter firme, algo que, aunque aplaudido por algunos, también le generó tensiones con otros participantes.

¿Quién obtendrá el triunfo en La Casa de los Famosos México 2024? (Fotos: Televisa)

Términos con su mamá

“Apenas voy saliendo y no tengo idea de lo que ha pasado, yo lo único que vi adentro fue un video de mi mamá en donde se conmovió porque dije que le dedicaba una canción de despecho de Ana Bárbara, pero creo que no me entendió bien. Conozco a mi mamá, sé cómo es, sé que es una mujer muy dura con una coraza muy difícil de penetrar y es difícil que ella me pida disculpas. Entendí su discurso, desde el amor lo tomé. Creo que a mí en esta situación, a mi hubiera gustado que no sucediera que nunca se hubiera hecho público, pero ella así lo decidió, desafortunadamente tuvo que ser así”, señaló.

Gala Montes recordó el momento que salió por la puerta de la casa, “salgo del reality y la abrazo, porque es mi madre, la mujer que me dio la vida y siempre la voy a amar como amo a mi papá, a mi hermana, pero desafortunadamente tenemos problemas. Somos una familia que tuvo muchísimos problemas. Estoy cortando patrones y poniendo límites, pues hice que sucediera toda esta catástrofe”.

<i>“No he tenido tiempo de sentarme a ver qué es lo que vamos a hacer (con Briggitte y Karime). Hay propuestas de </i><i><b>Las Chicas Superponedoras </b></i><i>que no se van a separar nunca, las quiero en mi vida y en mi red de apoyo emocional y queremos seguir trabajando juntas”</i> — Gala Montes

Durante su paso por el reality, Montes mantuvo una postura de no dejarse intimidar, lo cual fue un sello distintivo de su participación. Su carácter fuerte fue tema recurrente tanto dentro del programa como en las redes sociales, donde recibió tanto apoyo como críticas.

“Siento que soy la misma que entró hace 71 a La Casa de los Famosos, ahorita tengo que asimilar todo. A nivel personal, pues me sirvió mucho de desintoxicación de redes sociales, de polémicas, de medios, de tergiversar cosas; no podíamos ver nada, porque a veces los comentarios de la gente, a veces no teníamos idea o dimensionamos lo duro que pueden ser, como criticar a alguien por su físico, por su situación, por los problemas familiares. Al final del día, solo soy un ser humano y mi vida es publica y espero con esa empatía lo puedan ver”, mencionó.

Entre discursos y Adrián Marcelo

Gala Montes nunca pensó que el momento que vivió el día que Adrián Marcelo decidió salirse de la casa, tuviera tanto impacto.

“La verdad es que no pensé que (...), no que pasaría desapercibido, pero no generaría tal ruido. Pensé que había más controversias adentro de la casa y que esto no iba a ser uno de los detonantes de la casa, porque sí es el suceso (enfrentamiento con Adrián Marcelo)”, explicó.

La exhabitante añadió, “hoy en día estoy agradecida de haber seguido mi instinto, de haber seguido mi intuición; la verdad, es que no me equivocaba tenía toda la razón, pues fue un suceso bastante desagradable que espero no volver a vivir nunca, pero quiero de alguna forma, obviamente no era el plan, que vean que eso que sucedió pasa en el trabajo o la casa. Es importante alzar la voz, no quedarnos calladas ni callados, porque recuerden que esta no es una guerra de hombres contra mujeres, para nada, simplemente es una guerra contra la gente mala. Me da gusto que esta bandera que he cargado por muchos años, de la mano de millones de mujeres, que es todo un movimiento que nos representa, ya por fin haga más ruido”.

