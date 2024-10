¿Tenoch Huerta sigue trabajando para Marvel? Esto fue lo que dijo el actor

Tenoch Huerta saltó a la fama mundial gracias a su personaje de antihéroe en una película de Marvel, sin embargo, su creciente carrera en Hollywood se vio truncada por las acusaciones de abuso sexual por parte de su expareja.

En días recientes, el propio actor admitió que las acusaciones de María Elena Ríos lo llevaron a perder varios proyectos importantes, sin embargo, no fue lo único que se interpuso en volver a obtener un papel en Estados Unidos.

La huelga de guionistas y actores de Hollywood también contribuyó a que Tenoch Huerta no fuera tomado en cuenta para ciertos proyectos y parece ser que tiene esperanza de seguir en Marvel.

Tenoch Huerta tiene la esperanza de repetir su personaje en Marvel

“Fueron dos cosas, o sea, no sé si decir afortunadamente, pero durante todo este periodo había una huelga en Estados Unidos que es donde está la mayor parte de mi trabajo, entonces no es que no pudiera yo trabajar y la huelga terminó después del escándalo, 10 meses después – ocho meses después”, detalló Tenoch Huerta en una entrevista para “Ventaneando”.

No obstante, resalta que las acusaciones de abuso sí pusieron en alerta a varios productores, tanto en México como en Estados Unidos, por lo que notó que ya no lo estaban invitando a tantos eventos como antes, pero su situación va mejorando.

“En Estados Unidos estamos viendo qué proyectos convienen, recibiendo guiones, viendo si el proyecto jala o no jala y todo esto y del gran jefe de Estados Unidos, que ahorita me tienen también fichado, hay que esperar porque lo que sucede con estas producciones y con esta forma de presentar las historias es, que una película depende de que sean tres o cuatro antes, entonces esas fases hay que sentarnos a esperar, siempre son una moneda en el aire. Lejos de causarme angustia, que la moneda está en el aire, ahora me causa mucha emoción”, finalizó Tenoch Huerta.