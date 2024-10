Andrea Escalona le responde a Mariana Echeverría que asegura que la trataron mal en “Hoy”

Andrea Escalona respondió a las declaraciones que emitió Mariana Echeverría hace días a través de sus redes sociales, pues aseguró que en el programa “Hoy” la trataron muy mal.

“Me llevan al programa Hoy donde me pusieron como una barrera de cuatro conductoras que las consideraba no amigas, pero conocidas y compañeras de trabajo, dije un comentario: ‘Arath equis cosa en el programa Hoy’, no ofendí a nadie, no dije ninguna grosería”, fue lo que dijo la exparticipante de “La Casa de los Famosos México 2″.

Y añadió: “no me metí con el trabajo de nadie del programa ‘Hoy’ y cuando llegué me pusieron como Santa Inquisición a juzgarme, a decirme cosas, salgo del programa y a la productora se le ocurre llamarme ‘pend3…’ por todo el foro”.

Andrea Escalona le contestó a Mariana Echeverría que, si bien LCDLFM es un juego, ella decidió cómo jugar

Andrea Escalona no quiso alimentar más escándalo con Mariana Echeverría y aclaró que no tenía nada en su contra, además de que entiende lo que está pasando.

“Le deseo bendiciones. A mí la verdad no me cae mal, entiendo la situación y lo que ha pasado, también entiendo un poco el experimento social y de lo que se trata ‘La casa de los famosos’ que, si bien es un juego, al final del día eres tú jugando ¿no?”, expresó la conductora de “Hoy”.

Andrea Escalona explicó que el modo en cómo respondió cuando entrevistó a Mariana Echeverría en “Hoy” fue debido a que quiso hacerla quedar mal, porque afirmó que ella habló mal de Arath de la Torre.

“A Mariana le deseo muchas bendiciones y que de verdad le vaya muy bien en la vida con su familia, con su hijo, con su esposo y que el reality ya se acabó”, finalizó la conductora de “Hoy”.