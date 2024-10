Gala Montes confiesa que todavía no hubo reconciliación con su mamá

Justo antes de que iniciara la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Gala Montes fue noticia tras hacerse público el delicado conflicto que tuvo con su mamá, Crista Montes.

La madre de la actriz y modelo mexicana la acusó de haberla despedido sin ningún tipo de indemnización, a pesar de haber trabajado casi 20 años para ella. Gala hizo en ese entonces un fuerte descargo por las redes sociales, y Crista le echó leña al fuego con señalamientos hacia su hija.

El cruce entre madre e hija de cierta forma quedó en pausa, ya que Gala se tuvo que encerrar en La Casa de los Famosos México 2, en donde afortunadamente para ella quedó como tercera finalista.

La producción del reality show le llevó a su mamá y se reencontraron en la final. Entre ambas hubo un abrazo con el que se creyó que hubo reconciliación, pero la misma actriz negó que todo se haya arreglado.

“Sí, yo lo mencioné en muchas ocasiones (no quería verla), sabía me iban a llevar a mi mamá, les dije: ‘yo lo que tengo que resolver con mi mamá es en mi casa, ella y yo echarnos un café, que no haya cámaras, que no haya micrófonos y con mucho gusto lo podemos resolver”, dijo Gala Montes, según Milenio.

“Fue muy explícita, es una mujer muy soberbia, me dijo: ‘búscame’, la verdad ahorita estamos muy ocupadas, en algún momento la voy a buscar, yo quiero saber que mi mamá está bien, que no tergiverse las cosas, es difícil lo que estamos atravesando, pero es mi mamá, la amo”, destacó la actriz.