Gala Montes reiteró que tuvo una relación amorosa con Bárbara Islas

Gala Montes volvió a hablar de su relación amorosa con Bárbara Islas e insiste en que ella sí le había dado permiso para hacerlo público, no obstante, le sorprendió la actitud que tomó después.

Recordemos que cuando la presentaron como una de las participantes confirmadas para la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, la actriz le dijo a Pablo Chagra que era bisexual y que su amiga, en realidad, era su novia.

Gala Montes le aseguró a Adela Micha que acordó con Bárbara Islas hacer pública su relación, porque no está de acuerdo en sacar a las personas del closet sin su consentimiento.

Gala Montes dejó de seguir a Bárbara Islas cuando la negó

Gala Montes confesó que se molestó mucho con Bárbara Islas por haber negado públicamente su relación, cuando antes de dar la entrevista le consultó si estaba de acuerdo y le contestó que hiciera lo que quisiera.

Entonces, al ver cómo reaccionó su supuesta novia, se enfureció y le dieron ganas de caerle a trompazos, porque la estaba dejando como mentirosa y que de paso se enamoraba sola de sus compañeras de trabajo.

Gala Montes aseguró que, si Bárbara Islas le hubiera dicho que no dijera nada, no lo habría hecho, no obstante, también era una manera de confirmar su relación porque estarían un buen tiempo separadas.

Después de la entrevista, la joven actriz dejó de seguir a su “examiga” porque no quería saber más nada de ella y parece ser que no han vuelto a hablar desde entonces.

Maca Carriedo le comentó a Gala Montes, que en el programa “Cuéntamelo ya” le tocó dar varias notas de ella, en especial, la que la relacionaban sentimentalmente con Karime Pindter, con quien parece tener una relación.