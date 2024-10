Hija de Chayanne confiesa la experiencia que tuvo con Shakira en la grabación del tema ‘Soltera’

Isadora Figueroa, hija del reconocido cantante Chayanne, compartió detalles sobre su experiencia trabajando con Shakira en la grabación del videoclip para el tema ‘Soltera’. En una entrevista para el programa “La Mesa Caliente” de Telemundo, la joven relató cómo fue invitada sorpresivamente a participar en el proyecto mientras se encontraba en Nueva York trabajando en su propia música.

Describió la colaboración como una locura emocionante y un momento espectacular, especialmente porque Shakira ha sido una gran influencia en su carrera y vida musical.

La también cantante expresó su admiración por la colombiana, destacando la importancia de la artista en su manera de escribir y en la música que ha marcado su vida.

“Fue una locura. Estaba en Nueva York, estoy grabando canciones para mi nuevo proyecto y entonces me llaga una llamada. Me llaman para invitarme a este videoclip y me voy ya mismo”, contó.

Además, el videoclip de ‘Soltera’ no solo contó con la presencia de Isadora, sino también con cameos de otras destacadas figuras de la música latina como Anitta, Danna Paola y la influencer Lele Pons, lo que sugiere una producción vibrante y llena de talento.

La canción, que se espera se convierta en un himno femenino, es una muestra del empoderamiento personal de Shakira y su continua influencia en la música contemporánea, con un sonido que incorpora influencias de afrobeat.

¿Quién es la hija del cantante Chayanne?

‘Isadora Sofía’ ha comenzado a seguir los pasos de su padre en la industria musical. A sus 22 años, lanzó su segundo sencillo titulado “Dime qué hago”, mostrando su talento y pasión por la música. Además de su carrera como cantante, ‘Isa’ ha demostrado ser una joven emprendedora y dedicada, habiendo completado su educación universitaria en composición musical con honores.