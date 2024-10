¿Paola Rojas aprueba que Andrea Legarreta sea su reemplazo en ‘Netas Divinas’?

La presencia de Andrea Legarreta esta semana en “Netas Divinas” causó un gran revuelo, ya que se empezó a especular que, tal vez, podría ser el reemplazo de Paola Rojas.

La conductora y actriz estuvo como invitada al programa y compartió un rato con sus colegas, lo que hizo que el público se cuestionara si se incorporaría para suplir la ausencia de la nueva presentadora de Imagen Televisión.

No obstante, Andrea Legarreta explicó en un comentario el motivo de su presencia en “Netas Divinas”: “Solo estuve de invitada... no sufran. Les deseo lo mejor en su vida, que todo sea tan lindo que no tengan la necesidad de atacar así a alguien que no conocen”.

¿Qué dijo Paola Rojas de la presencia de Andrea Legarreta en ‘Netas Divinas’?

Debido a la forma en la que corrieron a Paola Rojas de “Netas Divinas”, donde no la dejaron ni siquiera grabar un último episodio de despedida, muchas personas expresaron que, en solidaridad, no verían más el programa.

Sin embargo, para la conductora eso no está bien, debido a que estuvo un buen tiempo en ese proyecto y les tiene mucho aprecio a sus compañeras, quiere que las personas sigan viendo el programa, como ella lo hará.

“Estoy viendo a mis netas, van a ser para siempre mis netas. Yo siempre las voy a ver, me toca disfrutarlo como espectadora”, expresó Paola Rojas a través de las historias de su cuenta de Instagram.

Con respecto a la presencia de Andrea Legarreta en “Netas Divinas” no dijo nada, pero tomando en cuenta que invitó al público a seguir viendo el programa, probablemente no tenga ningún problema si en algún momento la incorporan.