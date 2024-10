Gala Montes y Karime Pindter fueron dos de las concursantes más populares dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, especialmente por la conexión que demostraron frente a las cámaras; sin embargo, ante las expectativas que tiene el público, la actriz de telenovelas habló sobre su interés en poder crear un vínculo fuerte con su compañera.

A pesar de que terminaron las transmisiones de la segunda temporada del reality show de Televisa, los fanáticos del programa siguen hablando sobre algunas controversias que surgieron, como por ejemplo sobre el supuesto romance entre Karime Pindter y Gala Montes.

Gala Montes, Briggitte Bozzo y Karime Pindter Imágenes recuperadas de 'La Casa de los Famosos México'

Gala Montes revela su interés en tener una relación con Karime

Al respecto de los rumores sobre el desarrollo de una relación, Gala Montes aseguró que Karime ha sido una figura que representó a la comunidad bisexual, por lo cual considera que fue muy importante encontrarse dentro del programa de Televisa.

“Es una mujer muy guapa. Yo la veía en Acapulco Shore a los 10 años y fue una mujer que me representó porque yo sabía que era bisexual desde muy chavita. Karime nos representó a muchas bisexuales de clóset. Y yo estaba viendo a Karime obviamente y te llama la atención. De repente va entrar yo justamente me declaro bisexual”, dijo.

Asimismo, la joven actriz comentó que en este momento ambas están concentradas en poder seguir desarrollando su carrera en distintos aspectos, no obstante, explicó que está dispuesta a intentar algo con Karime.

“Si nos queremos mucho, vivimos 71 días juntas y yo la admiro muchísimo. Cada quien ahorita está en su rollo, estamos preparando una gira juntas con Briggitte. Estamos dedicadas a la chamba pero si toca, estaría padre, yo la verdad si me daría una oportunidad con Karima genuinamente”, añadió.

Karime rompe el silencio sobre sus sentimientos por Gala Montes

En medio de los rumores que han surgido sobre el futuro del vínculo entre las famosas, Karime respondió a los cuestionamientos sobre las expectativas que tienen sus fanáticos por su relación con Gala Montes.

“Gala es un bombazo, el amor con Gala es real. ¿Cuál marketing? Yo salí y no me imaginaba que estaban en esos videos del shipeo. O sea, Gala es súper atractiva, hay mucha química entre las dos, pero era como que nos llevábamos normal. Nunca me lo imaginé”, dijo.

Pese a que la exintegrante de ‘Acapulco Shore’ aseguró que existe química entre ambas, espera que la situación fluya de manera natural, con el objetivo de no perjudicar el vínculo que han construido.

“Queremos que si fluye, fluya en serio. No andarnos con cuentos”, comentó.