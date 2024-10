Mario Bezares se convirtió en el primer hombre en ganar una temporada de ‘La Casa de los Famosos’, por lo cual luego de recibir el premio de 4 millones de pesos, aseguró frente a las cámaras del programa que el dinero era para su esposa, misma que recientemente reveló lo que hará.

El famoso conductor de televisión ha atravesado por momentos complicados a lo largo de su carrera, especialmente luego de ser involucrado en el caso por el asesinato de Paco Stanley, por lo cual en distintas ocasiones intentó hacer evidente su agradecimiento con Brenda Bezares por el apoyo que le brindó.

Brenda y Mario Bezares (Foto: Cortesía.)

Brenda Bezares confiesa lo que hará con el premio que ganó Mayito en LCDLFM

El gesto de Mario Bezares rápidamente llamó la atención del público, ya que el conductor resaltó que era un regalo por su aniversario; al respecto de las dudas de los usuarios, Brenda Bezares ofreció una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, en el cual informó que un parte del premio será para un viaje por Montecarlo en Mónaco, Francia.

Brenda Bezares en La Casa de los Famosos

Asimismo, la esposa del ganador de LCDLFM aseguró que una parte del premio servirá para un fondo de retiro que comparte con Mario Bezares, explicando que esperan tener una buena vida cuando tomen la decisión de dejar de trabajar dentro de la industria del entretenimiento mexicano.

Mario Bezares es criticado por externar su apoyo a Adrián Marcelo

Como parte de la gira de prensa de Mario Bezares por haber ganado ‘La Casa de los Famosos México’, hace poco asistió a una entrevista con Jessie Cervantes, quien aprovechó la oportunidad para cuestionarlo sobre su relación con Adrián Marcelo, tomando en cuenta la polémica que se generó dentro del programa.

“Adrián Marcelo, yo lo quiero mucho por qué es mi amigo y habla de mí o no habla de mí, él es así, él tiene un humor muy ácido y muy negro y es una persona que de repente dice cosas que no vienen al caso, me explico, no vienen al caso, pero, pues él es así, nos tocaron cuartos diferentes, pero yo lo tomo como estrategia”, dijo.

Como era de esperarse, las declaraciones del conductor generaron ruido en redes sociales, ya que algunos usuarios aseguraron que intentó justificar la actitud que tuvo Adrián Marcelo dentro de la casa, además de señalar la amistad que construyó con los integrantes del equipo mar.