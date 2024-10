Tunden a Mario Bezares por externar su apoyo a Adrián Marcelo

La polémica sigue persiguiendo a algunos integrantes de ‘La Casa de los Famosos México’, en esta ocasión Mario Bezares ha sido fuertemente señalado tras hablar de su amistad con Adrián Marcelo, ya que los usuarios redes sociales aseguran que estaría traicionando al equipo que formó dentro del reality show.

Adrián Marcelo se convirtió en uno de los habitantes más controversiales del programa, especialmente por sus acciones contra Gala Montes, es por ello que las recientes declaraciones de Mario Bezares han generado ruido entre los usuarios, tomando en cuenta las alianzas que se formaron entre el equipo tierra y mar.

La casa de los famosos México En redes ha causado polémica una foto que el Team Mar se tomó con Anahí (@lacasafamososmx/Instagram)

Mario Bezares es criticado por externar su apoyo a Adrián Marcelo

Como parte de la gira de prensa de Mario Bezares por haber ganado ‘La Casa de los Famosos México’, hace poco asistió a una entrevista con Jessie Cervantes, quien aprovechó la oportunidad para cuestionarlo sobre su relación con Adrián Marcelo, tomando en cuenta la polémica que se generó dentro del programa.

“Adrián Marcelo, yo lo quiero mucho por qué es mi amigo y habla de mí o no habla de mí, él es así, él tiene un humor muy ácido y muy negro y es una persona que de repente dice cosas que no vienen al caso, me explico, no vienen al caso, pero, pues él es así, nos tocaron cuartos diferentes, pero yo lo tomo como estrategia”, dijo.

Como era de esperarse, las declaraciones del conductor generaron ruido en redes sociales, ya que algunos usuarios aseguraron que intentó justificar la actitud que tuvo Adrián Marcelo dentro de la casa, además de señalar la amistad que construyó con los integrantes del equipo mar.

¿Cuánto dinero ganó Mario Bezares por su participación en LCDLFM?

Casi desde el inicio de las transmisiones comenzaron a filtrar el sueldo que ganaba cada uno de los participantes, destacando Mario Bezares por ser uno de los que iba a cobrar más por permanecer dentro de la casa, dejando como resultado dudas entre sus seguidores sobre la cifra que recibirá al final del programa.

Mario Bezares (Foto: Cortesía)

Al respecto de la información que se filtró sobre el supuesto sueldo que recibe semanalmente, Mario Bezares habría sumado más de 4 millones de pesos por permanecer dentro de la competencia, no obstante, luego de convertirse en ganador sumó los 4 millones de pesos que son parte del premio.