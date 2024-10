Briggitte Bozzo revela que la producción les pidió a las chicas de mar ayudar a los de tierra

Hace días, Briggitte Bozzo le contó a la prensa que la producción de “La Casa de los Famosos México” quería que el team mar les ayudara a limpiar la imagen de los participantes del cuarto tierra, lo que molestó a las chicas superponedoras.

Así lo contó la actriz de origen venezolano en un live en conjunto con uno de los usuarios que más la apoyó durante su estancia en el reality show de ViX y Televisa, ya que le sacó de onda la petición de la producción.

Briggitte Bozzo fue una de las participantes más atacadas por el cuarto tierra, todos la trataron mal, hablaban y se burlaban de ella a sus espaldas, por lo que, según varios usuarios, ni siquiera debieron pedirle su ayuda.

Briggitte Bozzo se sacó de onda con la petición de la producción de ‘La Casa de los Famosos México’

“Es que nos sacó de onda al team mar, más a las chicas superponedoras, Karime, Gala y a mí, que querían que defendiéramos a los de tierra, o sea, ‘están muy quemados, intenten que ya no le den así, hate fuerte’”, relató Briggitte Bozzo en el live de TikTok.

La joven actriz y cantante se rehusó a querer enmendar los errores de todo el team tierra, sobre todo después del trato que le dieron mientras estuvo dentro de “La Casa de los Famosos México”.

“Yo no voy a defender la c*g*d* que ellos hicieron. No es por mala onda, o sea, no te puedes mantener con una careta todo el tiempo, no mames”, expresó Briggitte Bozzo y Lau, su stylist, que estaba con ella en la transmisión en vivo, le preguntó si le pidieron hacer eso estando dentro o fuera del reality, y contestó que se lo pidieron al salir.

A Briggitte Bozzo no le gustó que la producción le pidiera dejar todo en el pasado, puesto que lo que sucedió dentro de “La Casa de los Famosos México” sigue estando muy reciente y le parece absurdo que le lleguen a pedir eso a ella y a las chicas.