Carlos Rivera cerró en Monterrey la celebración por su trayectoria musical

Carlos Rivera, el aclamado cantante y actor mexicano, conmemoró sus veinte años de trayectoria artística con un gran espectáculo en Monterrey, marcando el cierre de una serie de celebraciones por su carrera.

El evento, que tuvo lugar en la emblemática Arena Monterrey, fue un viaje nostálgico a través de los éxitos que han definido su carrera desde que ganó el reality show ‘La Academia’ en 2004.

El cantante deleitó a su audiencia con una selección de temas que abarcaron desde sus primeros éxitos hasta sus trabajos más recientes, incluyendo actuaciones de canciones de su participación en el musical “El Rey León”.

Además, el evento contó con la presencia de artistas invitados como Víctor García y Myriam Montemayor, quienes se unieron a Rivera en el escenario para interpretaciones memorables.

La celebración fue un testimonio del talento y la dedicación de Rivera, quien ha sabido ganarse el corazón de sus seguidores a lo largo de los años. Su capacidad para conectar con el público y su pasión por la música se hicieron evidentes en cada interpretación, consolidando su estatus como uno de los artistas más queridos y respetados de México.

Con cinco shows consecutivos agotados en la Arena Monterrey, Rivera no solo demostró su popularidad, sino también la huella indeleble que ha dejado en su carrera musical.

La noche culminó con una ovación de pie, mientras agradecía a sus fans, conocidos cariñosamente como “riveristas”, por su apoyo incondicional a lo largo de las dos décadas.

Sus canciones más aclamadas

En el concierto de celebración por sus veinte años de trayectoria musical, Carlos Rivera emocionó a sus seguidores con un repertorio que destacó por su variedad y significado.

Entre las canciones más sobresalientes estuvieron “Todavía no te olvido”, “Ya no vives en mí”, “No soy el aire”, “Amar y vivir” y “Hombre” fueron temas que no solo mostraron la filosofía de vida del artista, sino que también sirvieron como un puente entre su presente y sus inicios en el reality show.