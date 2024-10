¿Carlos Rivera predijo al ganador de La Academia? Mario Girón era el favorito del cantante

Carlos Rivera comentó una actuación de Mario Girón en “La Academia” hace varias semanas y pidió que se le hiciera justicia, ya que no estuvo de acuerdo con la crítica que recibió de uno de los jurados del concurso de canto.

En ese momento, el cantante pidió que fuera el ganador de la generación 2024 del reality de canto de TV Azteca, y semanas después el público lo hace ganador, por lo que, “técnicamente” lo predijo.

“¡Aquí se tiene que hacer justicia y tienes que ganar!”, fue lo que escribió en ese momento Carlos Rivera en una insta-storie, además de invitarlo a una presentación en su concierto que no se pudo dar porque seguía en “La Academia”.

Mario Girón reacciona a la felicitación de Carlos Rivera

Tras darse a conocer que Mario Girón era el ganador de “La Academia”, Carlos Rivera compartió un post para felicitarlo: “Se hizo justicia. Mario Girón ¡Felicidades! Gran ganador de ‘La academia’. ¡Qué orgulloso estoy!”

Mientras el joven cantante seguía en el foro de TV Azteca, reaccionó a la felicitación que le envió quien fuera su coach de canto en un reality infantil de canto.

“Carlos desde hace muchos años es mi más grande inspiración. Cuando estuve en aquel concurso recibí todo el apoyo obviamente porque era mi coach y me sentí muy triste cuando me enteré que había quedado en segundo lugar porque yo sentía mucha presión porque sentía que le estaba fallando al grado de artista que es y ver esto, no lo puedo creer”, expresó Mario Girón.

Y finalizó diciendo: “Eres la persona que más admiro en el mundo. Eres un ser de luz increíble. Eres un sol. Tú me lo dijiste hace mucho tiempo, que yo era un sol, bueno, tú eres el sol. Te quiero con todo mi corazón y espero tener la fortuna de volverte a ver y darte un abrazo de ganador a ganador”.