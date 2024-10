“He cambiado un poquito”: Siddhartha define su momento actual como músico y papá

Siddhartha se encuentra en un estudio de Guadalajara, el lugar con decoración retro que no podía ser el mejor ambiente para la charla con el músico y cantante que se encuentra en medio de una gira por México y Sudamérica, pero también en el proceso de un nuevo material discográfico.

Después de presentaciones en el Foro Sol de la Ciudad de México, Estados Unidos, Europa; ahora, regresa a su país para derramar Miel de azar arriba del escenario.

“Tenemos un show nuevo, estamos haciendo una gira breve (40 conciertos) con Miel de Azar Tour”. Al preguntarle si sentía una madurez musical respondió, “no sé si una madurez plena, pero es algo que siempre se está buscando llegar. Hemos tenido en los dos últimos años muchas buenas experiencias, hemos viajado y tocado por muchos lugares y países. Creo que eso nos ha dado como unas bases sólidas para seguir haciendo mejores shows e interpretaciones. Ahora, tenemos poco que arrancamos con este tour que es breve, más compacto por Estados Unidos, Londres y festivales; además, Madrid y Barcelona, ahora hacemos este tour por México para agregar Colombia y Ecuador. Terminamos el show en diciembre en Cancún”, dijo el cantautor.

Siddhartha, uno de los representantes del pop-rock alternativo mexicano, define su momento actual.

“Me siento en un buen momento, sé de bandas o músicos que con los años pasan por etapas más o menos creativas; quizá, dejaron de hacer música, ya hay casos así. Ahora, me siento muy entusiasmado y energía con la música que estoy haciendo. Me siento con más vitalidad que antes, tengo más posibilidades de llevar mi música a más lugares- También, puedo juntarme con músicos y productores que antes no podía acceder”, agregó.

<i>“Mi etapa actual tiene muchos ánimos y estoy contento con lo que viene, disfruto anticipadamente. Me siento contento y agradezco que no he tenido ese vacío creativo hasta el momento”.</i> — Siddhartha

Faceta como papá

Siddhartha ha cambiado con la paternidad, se volvió más abierto a las redes sociales para exponer parte de su vida privada, algo que no ocurría antes, siempre estaba rodeado de misterio. El músico y la youtuber Yuya, son una de las parejas de la industria musical más queridas, debido a que ambos son carismáticos y también lograron fusionar el mundo de las redes sociales y la música. Actualmente, la pareja que tiene un hijo llamado Mar causa ternura cuando publica algo sobre su vida personal.

“He cambiado un poquito, como que de pronto nunca se me ha facilitado como ponerle atención a compartir cosas de mi día a día, no porque lo vea mal, sino porque soy malo para eso. Me cuesta trabajo prestar atención y guardar tiempo para estas cosas, pero de ponto en ocasiones especiales me parece que es bueno dejar un testigo de lo que está viviendo en el presente que aunque es una parte privada la haces pública, eso genera una cosa bonita. Aunque no es mi propósito todo el tiempo hacerlo, de pronto si hay algo especial porqué no hacerlo. También hay más sensibilidad y eso lo genera mi familia”, confesó el músico

<i>“La verdad es que al principio estuvo un poco raro, creo que nadie está preparado para que tu vida y las cosas que vives en el día a día se conozcan públicamente y es desconcertante al principio. Finalmente mi chica y yo, no somos como propensos a provocar lo que la gente habla de nosotros”.</i> — Siddhartha

Álbum de estudio en el horno

El músico y compositor tapatío compartió su emoción por lo que viene, “estoy preparando un nuevo álbum para el próximo año. Cuando terminé el álbum anterior había distintos planes sobre la mesa, uno de ellos era hacer un nuevo álbum que es lo lógico tras un tour tan largo. En medio de eso, nos invitan a hacer el MTV Unplugged y empezamos a preparar material”, puntualizó el tapatío

<i>“El MTV Unplugged, por una cuestión de agendas lo pospusimos para después, sin fecha para retomarlo. Ahora, el nuevo material que viene tiene esa sensación de medio unplugged con es lenguaje que esperamos salga a inicios del próximo año”</i> — Siddhartha

Añadió que el disco se está cocinando a fuego lento, “tiene un olor y sabor distinto, nunca había hecho un álbum bajo la espontaneidad de no querer hacerlo”.

Próximos conciertos

12 de octubre. Estacionamiento Parque Naucalpan.

24 de octubre. Explanada Estadio Akron (Guadalajara).

31 de octubre y 1 de noviembre. Foro del Lago (León).

22 de noviembre. Auditorio Josefa Ortiz (Querétaro).

23 de noviembre. Palacio del Arte (Morelia).

PUBLIMETRO TV: