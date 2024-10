Mario Bezares defiende a capa y espada a su esposa de críticas por ‘colgada’

La victoria de Mario Bezares en ‘La Casa de los Famosos México’ colocó a Brenda Bezares en el ojo del huracán, pues la audiencia la ha acusado de robarse el protagonismo de su esposo, e incluso la señalaron de ‘colgada’. De esta manera, Mayito decidió ponerle un alto a las críticas en redes sociales y envió un fuerte mensaje a sus seguidores.

Mario Bezares fue coronado como ganador de LCDLFM, por lo que recibió un reconocimiento de 4 millones de pesos, dinero que le obsequió a Brenda Bezares por su aniversario número 33.

A partir de ese momento, la cantante ha acompañado a su esposo a todos los lugares en los que se ha presentado, lo que le mereció ser exhibida por querer eclipsar el éxito del exhabitante de La Casa más famosa de México.

Mario Bezares defiende a Brenda e invita a que la conozcan

Por medio de un video que compartió en su cuenta oficial de TikTok, Mayito se pronunció ante el hate que le está lloviendo a su esposa: “Mi mujer es el amor de mi vida y es mi compañera de vida. A mí me encanta que esté cerca de mí. Es una mujer muy afable y agradable, que todos mis amigos y toda la gente también la quieren, entonces no veo el por qué están comentándole cosas que no vienen al caso”.

“Yo creo que deberíamos tener un consciencia de que mi familia es mi familia, mis hijos, mi esposa son parte de mi vida y son mi soporte. Soy una persona eternamente agradecida de que mi mujer está a lado mío y creeme que soy una persona feliz teniendo a mi mujer, somos un complemento, somos una familia y somos un equipo que nos apoyamos, nos amamos, entonces yo creo que salen sobrando cosas y comentarios que no vienen al caso”, agregó.

Para finalizar, extendió una invitación para que la gente se tome el tiempo de conocerla: “Los invito a que la conozcan tantito porque es un amor verdaderamente, mi esposa, la madre de mis hijos, yo la adoro eternamente”.

¿Qué respondieron los internautas?

Sus seguidores comentaron el video demostrando su apoyo: “Están tan acostumbrados a que no les den su lugar que cuando un hombre honra a su mujer y hace que sus triunfos sean de ambos la llaman ‘colgada’”, “Brenda siempre salía a dar la cara a los medios, peleó con uñas y dientes por su familia, así que el día de hoy disfrute de este tiempo también se vale” y “Le dicen ‘colgada’ a una mujer que ha estado 33 años con él en las malas y las peores”.

No obstante, hubo quienes no estuvieron de acuerdo: “Respetamos a Brenda, pero quien estuvo en La Casa y a quien hicimos ganar es a ti”, “Usted ganó, usted es a quien contrataron, usted es a quien la gente apoya, su señora esposa que lo acompañe fuera de cámara, está fuera de lugar en fotos y entrevistas donde ella responde, dese cuenta” y “Tú eres el famoso y ella te debe dar tu espacio”.