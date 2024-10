Verónica Castro no aprueba a Mariela Sánchez ni como nuera ni como corista

Hace semanas, Mariela Sánchez debutó como corista de su prometido y parece ser que cantará con él en la gira que tiene planeada hacer en Argentina, lo que no ha gustado nada a Verónica Castro.

Así lo reveló Pati Chapoy en “Ventaneando”, dando a entender que a la mamá de Cristian Castro no le gustó la idea de su hijo de poner a su pareja a compartir escenario con él, ya que no es cantante profesional.

Además, debido a los audios que filtraron de Mariela Sánchez, parece ser que Verónica Castro ya no la soporta, por eso, se habría opuesto a que su hijo regresase con ella y se comprometiera.

Verónica Castro cree que poner a Mariela Sánchez de corista, es una falta de respeto con el público

De acuerdo a lo dijo Pati Chapoy en “Ventaneando”, a Verónica Castro le parece una enorme falta de respeto con el público que su hijo Cristian Castro quiera poner a su novia como corista cuando ella no es cantante profesional.

Mariela Sánchez es empresaria y, según varios rumores, los conflictos con el cantante empezaron cuando comenzó a trabajar con él, puesto que al parecer tomó más dinero de lo estipulado para costear sus lujos.

Ahora, en su tercer intento por mantener su relación a flote, Cristian Castro decidió darle la oportunidad a su prometida de ser su corista principal, ya que siempre ha mostrado interés en la música.

A raíz de ello, Verónica Castro llamó a su hijo para intentar hacerle ver el error que estaba cometiendo al subir al escenario a Mariela Sánchez como si fuera cantante profesional, cuando no lo es. También le habría dicho otras cosas, pero esa información no se reveló, no obstante, estarían relacionadas con el repudio que siente con la empresaria argentina.