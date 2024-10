Viuda de Julián Figueroa aclara el estado de la relación que tiene con el hombre que fue captada hace meses

Imelda Garza Tuñón estuvo en el foco de las cámaras del mundo del entretenimiento, a mediados de junio de este año. Durante el estreno de Aventurera, la joven cantante y viuda de Julián Figueroa hizo acto de presencia acompañada por un hombre, al que luego identificaron como el empresario Francisco Fernández.

Al principio negó cualquier tipo de relación sentimental y dijo que era “sólo un amigo”. Después de eso admitió que sí estaban saliendo, pero que todavía no le habían puesto etiqueta a la relación, por lo que aseguraba que no era nada formal.

Y ahora, según reseña TV Notas, el amor parece no haber florecido, ya que la misma cantante dice que ya no hay nada con Francisco. De acuerdo con lo que cuenta la misma Imelda, el noviazgo no avanzó por notables diferencias en las agenda de ambos.

“Pues es que él estaba muy ocupado, yo estoy muy ocupada y siento como que… no va a poder fluir. Entonces yo ahorita estoy sola y estoy feliz”, dijo la joven cantante de 27 años.

¿Maribel Guardia está de acuerdo?

Maribel Guardia, madre de Julián Figueroa, se mostró comprensiva ante un posible romance de su exnuera, aunque revela que para ella es muy difícil verla rehacer su vida ya que le recuerda a su hijo Julián y además espera que llegue un buen hombre, ya que será la figura paterna de José Julián.

“Es difícil para mí, pero entiendo completamente que ella tiene que rehacer su vida, es joven, es bella y pues la vida continua, que Dios la acompañe, lo que le pido a Dios es que un buen hombre le depare porque lo que le toque a ella, le va a tocar a mi nieto”, dijo Maribel.