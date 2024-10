Karime Pindter aclara si mantiene una relación amorosa con Gala Montes

Desde su participación en ‘La Casa de los Famosos’ y hasta a hasta la fecha, se ha dicho que Gala Montes y Karime Pindter pudieran tener una relación amorosa, manteniendo a todos en expectativa por la manera en que ambas se muestran en redes sociales. Sin embargo, la influencer mexicano aclaró recientemente la duda.

Karime Pindter habla sobre su relación con Gala Montes

Tras algunas semanas en expectativa y un video que llamó la atención de todos, Karime decidió por fin aclarar lo que ocurre entre ella y Gala Montes.

Durante un encuentro con los medios de comunicación recientemente, a la ex AcaShore se le cuestionó sobre el posible romance que pudiera tener con montés, así que, para aclarar las dudas la famosa decidió hablar un poco sobre el tema.

“A ver, no me ha dicho que si quiero ser su novia todavía, nada. Hay mucha química, pero es algo muy bonito y creo que estamos saliendo de un momento increíble”.

Asimismo, uno de los reporteros le preguntó sobre el anillo que le obsequió después de haber finalizado ‘La Casa de los Famosos’, a lo que esta respondió: “Es un anillo de promesa, pero le tengo q dar el Cartier, no bisutería cualquiera”.

Avanzando un poco más en el tema, algunos de los periodistas le dijeron si ella podría pedirle ser su novia a Gala, así que, de manera jocosa, Karime dijo: “Si se lo pido yo, nada mas dejen agarro señal, nos conocemos un poco más. Es que es una amistad tan hermosa y no nos imaginamos que existía este ‘shippeo’ que no quiero arruinarlo”.

No obstante, la modelo mexicana afirmó que ella no estaba buscando pareja y que con Gala estaría pensando en darse una oportunidad.

“Yo no quería pareja, yo vengo muy libre y ella es lo máximo asi que sí, o sea, si me daría una oportunidad, pero no quiero arruinar eso, quiero fluir, quiero conocernos, la quiero muchísimo, la admiro muchísimo, no la quiero perder nunca”.