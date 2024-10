Manelyk confirma que Niurka estará en ‘La Casa de los Famosos All Star’

Manelyk González se está preparando para ingresar a “La Casa de los Famosos All Star” el próximo año y confirmó que Niurka Marcos también participará en el reality show.

Recordemos que la vedette cubana no salió en buenos términos con la producción y acusó a Endemol de cortar y editar las transmisiones del 24/7 para hacerla quedar mal, y en la versión mexicana también tuvo problemas con ellos, ya que su hijo Emilio Osorio estaba participando.

Por lo tanto, se llegó a pensar que Niurka Marcos no volvería para “La Casa de los Famosos All Star”, aunque hace días comentó que, si le llegaban al precio, aceptaría participar y, de acuerdo con Manelyk González, sí lograron convencerla.

Manelyk promete dar mucho contenido y catorrazos en “La Casa de los Famosos All Star”

En una entrevista para “Fórmula Espectacular”, Manelyk González reveló que Laura Bozzo y Niurka Marcos estaban más que confirmadas para “La Casa de los Famosos All Star”.

El reality show de Telemundo tiene estipulado empezar en enero y aunque todavía no han confirmado a los habitantes que regresarán al programa, la participación de la exAcaShore estaba más que asegurada, al igual que otros participantes que fueron muy controvertidos o llamaron mucho la atención.

“Eso va a ser rating puro, mi amor”, expresó Manelyk González cuando le dijeron que sería interesante verla interactuar con Laura Bozzo y Niurka Marcos, debido a sus fuertes personalidades.

La exAcaShore no dijo si tiene planeado jugar con ellas, pero sí prometió entretener al público y les advirtió que entrará en modo villana, aunque será una “villana divertida”.

“Va ser muy divertido, es algo que yo, Manelyk González Barrera, les aseguro que sí. Van a decir: ‘Manelyk es villana’, pero no cualquier villana, soy una villana muy divertida”, prometió Manelyk.

Algunos usuarios han comentado que les gustó la versión buena que mostró Manelyk Gónzalez en la primera temporada y pensaron que ya había cambiado, no obstante, si promete que va a ver conflicto, no creen que vayan a disfrutar “La Casa de los Famosos All Star”.