Regina Murguía comparte cómo fue su relación con Tristán cuando fue pareja de Yahir

En días recientes, Regina Murguía concedió una entrevista donde compartió detalles de cómo fue su relación con Tristán cuando fue pareja de Yahir hace años y admitió que fue complicada.

En ese momento, la integrante de JNS tenía entre 20 o 21 años y el hijo de su entonces novio unos 8 y 9 años de edad. Confesó que en aquel momento no tenía la suficiente madurez para lidiar con un niño.

“Era un niño complejo, siempre fue complicado, yo pensaba que el problema estaba en mí porque yo estaba muy joven y no sabía cómo manejar a un niño y me bajaba al nivel del niño, me lo tomaba personal”, detalló Regina Murguía.

Regina Murguía dice que debió ser muy duro para Yahir, la situación que vivió con su hijo Tristán

Regina Murguía y Yahir duraron entre 4 o 5 años de novios, por lo que llegó a convivir con Tristán bastantes veces y considera que la fama de su papá sí acabó afectando su crianza y relación, sobre todo tomando en cuenta que cuando viajaban a Hermosillo, Sonora, ni siquiera podían salir a la calle: “yo supongo que eso afecta también al niño y la relación también entre sus papás”.

Asimismo, agregó: “Me duele mucho también por él porque como papá debe ser durísimo decir suelto, tengo que soltar, ya hice todo lo que pude tengo que soltarlo”.

Regina Murguía considera que a Tristán le faltó tener una buena guía, puesto que cuando no se tiene una “te pierdes en el camino y creo que a Tristán tal vez eso es lo que le pasó. Me duele mucho verlo, es un lindo niño”.