José Eduardo Derbez respondió a las críticas que le hizo su papá sobre sus vicios de fumar y tomar bebidas alcohólicas

José Eduardo Derbez acompañó a su papá, Eugenio Derbez, en el estreno de su nueva serie “Y llegaron de Noche”. El joven comediante llegó acompañado de su pareja, Paola Dalay, con quien acaba de tener su primera hija, Tessa, hace poco más de tres meses.

La pareja caminaba por la alfombra roja del evento y se detuvieron para hablar con las cámaras y micrófonos de En Casa con Telemundo. El reportero enviado le preguntó a José Eduardo sobre las declaraciones de su papá, quien hace unos días dijo que al joven comediante le gustan vicios como el cigarrillo y las bebidas alcohólicas por culpa de su mamá, Victoria Ruffo.

Ante esta pregunta, José Eduardo Derbez respondió de manera irreverente y chistosa, pero con una espina como para que su papá no haga más ese tipo de comentarios.

“No no. A él le gusta embarazar mujeres y nadie le dice nada”, dijo José Eduardo Derbez provocando las risas de los presente en la alfombra roja.

¿Qué había dicho José Eduardo Derbez?

Eugenio Derbez estuvo en el programa de Gustavo Adolfo Infante, “El minuto que cambió mi vida”, y lamentó no haber sido parte de la infancia de su hijo José Eduardo Derbez.

“Me perdí toda la vida de mi hijo. Me perdí su infancia, me perdí verlo crecer. Me hubiera encantado guiarlo por otro camino”, dijo el actor.

Y agregó que como José Eduardo Derbez creció viendo a su mamá, Victoria Ruffo, fumando y tomando alcohol, lo normalizó y adquirió esos vicios: “Yo sé que fuma porque vio a su mamá fumar toda la vida. Sé que toma porque vio a su mamá tomar también”.