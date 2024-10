Aislinn Derbez balconea a su hermano José Eduardo ya que no le gusta seguir sus consejos de paternidad

En días recientes, Aislinn Derbez balconeó a su hermano José Eduardo Derbez con la prensa, ya que reveló que no ha querido escuchar sus consejos sobre paternidad.

Así lo contó la actriz en la alfombra roja de la nueva serie de su papá, Eugenio Derbez, “Y llegaron de noche”, y teniendo a su hermano y a su cuñada de frente, dijo que no escuchó ni uno de los consejos que le dio.

“Ni siquiera me toman mis consejos, yo lo sé, pero no me hacen caso. Hacen lo que quieren”, expuso Aislinn Derbez luego de ser cuestionada sobre cuáles eran los consejos que le dio a José Eduardo Derbez, quien se convirtió en papá por primera vez hace unos meses.

José Eduardo Derbez se defiende de las “acusaciones” de Aislinn Derbez

José Eduardo Derbez y su pareja Paola Dalay estaban ahí cuando Aislinn Derbez dijo que ignoraron sus consejos de paternidad, por lo que tuvieron la oportunidad de responder de inmediato.

El conductor y actor replicó que su hermana le enviaba videos de más de 40 minutos de duración sobre el tema de la paternidad, lo que le parecía sumamente exagerado, sin mencionar que se la pasaba enviándoles ese tipo de contenido durante el embarazo.

“Te voy a decir que, sobre todo antes de que naciera Tessa, sí nos mandaba videos. Así de repente eran como 40 videos. Eran videos de 40 minutos, era como de: ‘No voy a ver esto’”, expresó José Eduardo Derbez.

Aislinn Derbez dijo que la paternidad era cosa seria y cree que todos deben tomarlo de esa manera e informarse bien.

Por su parte, Paola Dalay solo comentó que ella solo sirvió de horno porque su hija se parecía mucho a los Derbez: “Yo fui al horno nada más. O sea, nueve meses cargándola con dolores de espalda y nada. De mí no sacó nada”.