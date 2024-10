Gala Montes confiesa que pidió una sanción contra Adrián Marcelo por su tenso cruce dentro de La Casa de los Famosos

El rating de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México explotó con el intenso cruce de palabras entre Adrián Marcelo y Gala Montes. Una pelea que empezó por una broma hacia Sian Chiong, terminó en palabras hirientes tanto de la actriz como de parte del presentador y YouTuber.

Sin embargo, las palabras de Adrián Marcelo tuvieron mayor repercusión, ya que el presentador habló de un tema muy delicado, como lo es el de la salud mental. El YouTuber minimizó su situación psicológica, argumentando que lo que tuvo fue una ausencia de padres durante su niñez.

Con su frase “te falta mamá”, Adrián Marcelo aprovechó el todavía reciente problema entre Gala Montes y su madre, que ocurrió justo unos días antes de que iniciara La Casa de los Famosos México.

Gala habló sobre el tema en una entrevista con el programa de radio “El Tlacuache”, en la que admitió que no le gustó la sensación que le quedó tras la discusión. Además, dijo que exigió a la producción una sanción y la misma fue ignorada.

Las declaraciones de Gala sobre su pelea con Adrián

“Si hubo una resaca de mi parte porque se confunde mucho cuando eres confrontativa a ser agresiva y eso es algo que me da mucho gusto que se haya cambiado ahorita, pero es como no estoy siendo agresiva, no confundamos las peras con las manzanas, simplemente te estoy poniendo un límite y te estoy diciendo hasta aquí”, dijo Gala, según reseña de Infobae.

“Hablé con la producción, o sea, yo me acuerdo que ese día me fue al confesionario y les dije: ‘Esto tiene que proceder, tiene que haber una sanción’, porque la producción te invia a la reflexión y no habían consecuencias, lo cual me tenía muy frustrada porque yo de verdad entré y dije ‘no creo que nadie se meta con temas tan bajos’ como con los que él se metió”, explicó la actriz de 24 años.