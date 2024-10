Gala Montes regresa a la música con su nuevo tema “El Patrón” y dicen que su letra es una indirecta a Bárbara Islas

Gala Montes no perdió ni un solo segundo después de salir de La Casa de los Famosos México 2. La actriz, modelo y cantante mexicana se puso a trabajar en los proyectos que había mantenido en pausa, por estar dentro del reality, y ya estrenó un nuevo tema musical, con todo y video promocional.

El tema se llama El patrón, nombre con el que parece hacer referencia a un comportamiento que suele ocurrir en la vida sentimental de una persona. El ritmo del tema es del género urbano, fusionando sonidos tecno con pistas similares al legendario hip-hop.

En el video se puede apreciar a Gala Montes realizando rimas, entre queriendo cantar y rapear al mismo tiempo. Las primeras opiniones no fueron muy favorables a la actriz y modelo mexicana, ya que muchos criticaron su performance como cantante, al menos en este tema musical.

Sin embargo, a un sector de los fans se quedaron con el detalle de lo que dice la letra, sobre la que sugieren que podría ser una dedicatoria a Bárbara Islas.

Recordemos que antes de entrar a La Casa de los Famosos México, Gala Montes dijo que tenía un romance con Bárbara Islas, cuando nadie sabía que a la también actriz mexicana le gustaban las mujeres.

Islas se molestó con Gala y decidió alejarse un poco del foco del entretenimiento, algo que podría haberle dejado secuelas a la finalista de La Casa de los Famosos México 2.

Como resultado, pudo haber salido esta canción. Al menos eso es lo que piensan muchos fans, con estas frases que les compartimos a continuación:

“Te fuiste pero no sabía que me tenías agarrada del corazón; en la mañana que te vestías no me diste los buenos días...”Eras raro, te contradecías. Me dabas un beso y luego te ibas. Me dabas tu bendición. Es hora de dejar lo que ya no quieres”.