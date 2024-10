Llueven críticas a Brenda Bezares por decir que su tema musical “Demasiado fuerte” se convirtió en un himno

La fama de Brenda Bezares se incrementó en un elevado porcentaje, debido a que su esposo, Mario Bezares, se convirtió en el ganador de la segunda edición de La Casa de los Famosos México. La actriz y cantante hizo un trabajo excepcional afuera del reality, para ayudar a que los fans votaran por “Mayito” mientras estuvo encerrado en el programa.

Sin embargo, desde hace una semana y media, cuando se terminó el programa, Brenda ha sido blanco de críticas por algunos fans, quienes dicen que está intentando robarle el protagonismo a su esposo.

El comportamiento de Brenda Bezares ha sido siempre resaltante en todas las entrevistas. La esposa de “Mayito” intenta integrarse con el resto de los habitantes de La Casa de los Famosos México, como si ella hubiese sido parte del reality show.

Eso es algo destacable para muchos, ya que Brenda se muestra receptiva con quienes cuidaron de su esposo por más de 10 semanas, pero hay un sector del grupo de fans al que le molesta este comportamiento de la esposa de Mario.

Las críticas crecieron con recientes declaraciones de Brenda, quien dijo que su tema musical “Demasiado fuerte”, que viene bailando en todas las entrevistas relacionadas a la casa, se ha convertido en un himno de las redes sociales.

“Lo comentaba con un amigo que ya es un himno como tantas canciones como ‘Caballo dorado’. Ya se quedó para bailar para siempre y eso está increíble. Me alegra mucho que ya se haya convertido en algo muy popular, muy de la gente y lo bailan en todos lados”, dijo Brenda Bezares, según reseña de Infobae.

“Brenda es hora de tomarte un descanso”, “Apagarás la carrera de tu marido si sigues queriendo llamar la atención”, “Nomino a Brenda por colgarse de cualquier persona famosa que conoce”, “Por qué Brenda no deja hablar a Mario en ninguna entrevista y sale en todas las fotos de Team Mar ,ni la esposa de Arath se atreve a tanto”, fueron algunos de los fuertes comentarios en las redes sociales.

La misma Brenda respondió: “Que me conozcan también porque muchas veces juzgamos sin conocer. Bienvenidos a esta cuenta los nuevos, a los que ya tienen mucho tiempo. Yo aquí ando, estoy más curada de espanto de lo que creen, me han afectado mucho y me han dañado muchas veces atrás. Que lo que pase de ahora en delante lo tomo como un interesante punto de vista”