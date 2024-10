Nicola confiesa que Agustín Fernández toma terapia tras participación en LCDLFM

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ dejó un sinfín de polémicas como parte del desempeño de algunos de los participantes, entre ellos Agustín Fernández, el cual fue señalado fuertemente por sus declaraciones y actitudes dentro de la casa; al respecto, recientemente, Nicola Porcella reveló que su amigo está tomando terapia por el hate que ha recibido luego de su participación.

Desde el inicio de la competencia, los habitantes demostraron su estrategia, por lo cual el público comenzó a tomar una postura, dejando como resultado que los integrantes del equipo mar se convirtieran en los favoritos y los de tierra los más cuestionados dentro de la competencia por su comportamiento con el resto de los habitantes.

Agustín Fernández Imágenes recuperadas de 'La Casa de los Famosos'

Nicola confiesa que Agustín Fernández va a terapia por hate que recibe de LCDLFM

Agustín Fernández sigue haciendo evidente el momento por el que atraviesa como parte de las repercusiones de sus actos, por lo cual Nicola aseguró que han tenido diversas conversaciones sobre el tema, señalando que no era su momento, ya que tomó una actitud negativa, por lo cual recomienda que debería hacer una retrospectiva a todo lo que pasó dentro de la competencia.

“Se lo dije la otra vez, la vida te enseña y este no era tu momento, no era tu momento, porque de repente no lo ibas a abrazar de la manera que lo tenías que abrazar. Entonces, la vida te va a enseñar, a tener estas caídas, muchos pensaban que iban a salir con mucha fama, con mucha chamba, no fue así. Entonces es hacer una retrospectiva y decir qué pasó, por qué no me sucedió lo que le pasó a otras personas”, dijo.

Asimismo, ante las dudas de los reporteros sobre la terapia, Nicola aseguró que su amigo está tomando terapia, no solo por todas las polémicas que dejó la segunda temporada de LCDLFM, sino también por la manera en la que Agustín desea seguir creciendo y aprender de sus errores.

“Tiene que tomar terapia, no solamente por lo de la casa, la terapia te hace bien, pedir, conversar, hablar de lo que te está pasando, desahogarte. Yo siempre he dicho que soy pro terapia, entonces no solo por lo de la casa, espero que esto también haga que ya sea consecuente y analice. Yo creo que lo que te enseña esto es analizar qué hiciste mal y qué tienes que mejorar, porque tampoco puedes crucificar a alguien porque cometió un error”, añadió.

Agustín Fernández minimiza broma por desaparición de exintegrante de ‘Acapulco Shore’

Después de salir del reality show, Agustín Fernández ha tenido que enfrentar las repercusiones por sus comentarios, entre ellos por lo que opinó sobre la desaparición de Andrea Otaolaurruchi; como resultado, durante un encuentro con la prensa, el argentino habló del tema; sin embargo, los usuarios de redes sociales consideran que minimizó la situación.

“No sabía de qué estaban hablando, ni el contexto. Ya le pedí disculpas a la familia por si dije algo malo, ni sabía que existía ese caso, que no estaba informado de eso. Pensé que estaban hablando de Acapulco Shore, de una escena y de otra cosa. Una tontería que se malinterpretó, dije una tontería. Le pedí disculpas a la familia, no fue eso lo que quise decir realmente, los que me conocen saben que no es así, pero nada, tomarlo todo con diversión que no es todo tan grave y no dejarse influir tanto por el hate”, comentó.