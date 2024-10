¿Qué relación tuvo Angélica Vale con Luis Miguel?

Angélica Vale, reconocida actriz y cantante mexicana, ha compartido en diversas ocasiones anécdotas sobre su infancia y juventud, en las que Luis Miguel figura como una presencia notable. Desde pequeña, la artista estuvo rodeada de figuras del espectáculo, siendo hija de la primera actriz Angélica María.

En entrevistas, ha confesado que durante su niñez estaba enamorada de Luis Miguel, quien era su vecino, y que incluso pedía ‘calaverita’ en su casa durante las festividades del Día de Muertos. Aunque no se habla de una relación romántica formal entre ellos, sí se refleja una cercanía y cariño especial que Angélica sentía por ‘El Sol de México’.

“Iba a pedir ‘calaverita’, por supuesto, iba a pedir (…) Pues sí, varias veces le toqué en su casa. No le pedí ‘calaverita’, le pedí otras cosas... No es cierto, estaba ya muy chiquita, no es cierto, le hubiera pedido un beso. No, pero... No, no se lo pedí nunca. No, pues es que estaba muy grande, yo tenía 6 y él tenía 11, 12. No (…) no, no, no, imagínate”, expresó la artista en forma sonriente.

Además, en un encuentro con Yordi Rosado, Vale mencionó que “moría de amor” por Luis Miguel, lo que demuestra la admiración y el afecto que le tenía desde muy joven. Esta relación se ha mantenido en el ámbito de la amistad y el cariño mutuo a lo largo de los años. Los representantes de la prensa se preguntaron si asistirá a un concierto del cantante y respondió:

“Me encantaría, no manches, pero no somos, no, es que no somos tan amigos. O sea, no tengo su teléfono, me encantaría, pero no. Y no somos tan amigos, la verdad, (...) no somos tan cotidianos, pero cuando nos vemos nos hablamos con mucho cariño y ya con eso soy muy feliz”, agregó.

“Coco en Concierto”

La también cantante estará participando en este nuevo proyecto: ‘Coco en Concierto’ “¡Una fiesta inolvidable en la Plaza de Toros México que te transporta a la Tierra de los Muertos!” Chacho Gaytán, Karol Sevilla, Mario Bautista, Sofía Garza y Carlos Gatica, junto a Isa Basaguren de Disney, te invitan a vivir una noche mágica llena de música y tradición.