Rafael Inclán reacciona al perdón de la presidenta e insiste en que no dijo nada ofensivo

Rafael Inclán realizó un comentario que lo sumergió en el ojo del huracán, pues hizo una crítica a la presidenta de México que le mereció la cancelación en redes sociales, por lo que más tarde pidió disculpas. Ahora que la dirigente del país aceptó su perdón, el actor aprovechó para reiterar que sus declaraciones no fueron ofensivas.

En un encuentro reciente con los medios, Rafael Inclán mencionó: “Vamos a tener un ama de casa seis años”. Esta declaración le valió el hate en redes sociales, pues internautas lo señalaron de misógino y lo tundieron con comentarios como: “La edad no le ha enseñado la prudencia”, “Da pena ajena” y “Este tipo es un patán, decrépito y misógino”.

Fue así que el comediante ofreció disculpas a la mandataria y se excusó con el argumento de que lo que dijo fue bajo el personaje que interpreta en la puesta en escena ‘La señora Presidenta’: “Suplicarle, si se le ofendió, una disculpa, porque en primera no dijimos groserías ni nada, simplemente es el personaje que hago yo en la obra”.

Rafael Inclán no sabía que la Presidenta ya lo perdonó

Nuevamente, el actor se encontró con los medios, quienes le explicaron que la Presidenta ya aceptó sus disculpas, tal como se muestra en el video publicado en el canal de Youtube de Berenice Ortiz. No obstante, Rafael Inclán no estaba consciente del suceso:

“Gracias, no sé cuándo, no sigo las redes y en este momento menos. En redes sociales sí me tupen bastante”, reaccionó a las palabras de la Presidenta y agregó: “Pero a todos, gasten una feria y vayan al teatro y vean lo que digo”.

Con el humor que lo caracteriza, aseguró que está bien que las nuevas generaciones se pronuncien en contra de lo políticamente incorrecto: “Los jóvenes qué bueno que protesten, pero ahí está el Zócalo”.

Insiste en que no ofendió a nadie

Una vez más, argumentó que sus palabras no tenían la intención de insultar a nadie: “Yo dije: ‘mexicanos, al fin tienen una ama de casa con banda presidencial’, eso no es ofensivo ni nada”.

No obstante, sentenció sentirse aliviado tras el perdón de la Presidenta: “Después de lo que me dijeron ustedes que aceptaba la disculpa, mucho más tranquilo, aunque las redes sociales sigan, no queda de otra”.