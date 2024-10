Adrián Marcelo cancela entrevista a René Franco y se burla de él: “No agarra la onda”:

La entrevista que Adrián Marcelo le dio a René Franco habría sido cancelada. Luego de que el expanelista de La Casa de los Famosos México le solicitara al influencer la versión de su expulsión del realityshow de Televisa, esta podría no ser publicada.

Fue el propio René Franco quien aseguró que la entrevista con Adrián se publicaría el pasado viernes 11 de octubre luego de que el regiomontano estrenara el nuevo episodio de su podcast ‘Radar’.

Y aunque dicho episodio ya se publicó, la esperada entrevista exclusiva con Franco no vio la luz como aseguró el creador de ‘La Taquilla’, por lo que se encuentra siendo blanco de burlas en las redes sociales.

Se burlaron de René

Fue a través de su canal de youtube “Radar” en el que Adrián Marcelo habló por primera vez de su polémica expulsión de La Casa de los Famosos México y tanto él como su la Mole su burlaron de René.

Y es que La Mole aseguró que el programa donde Adrián habló de LCDLFMX tendría 2 millones de vistas, más de las que tendría René Franco en su canal.

El influencer le respondió que con René no se puede cotorrear a gusto porque el conductor ‘no agarra la onda’

“No se puede cotorrear así, no agarra la onda no” contó y se burló de que el exconductor de radio le asegura a Adrián Marcelo que no sabe nada acerca de la televisión y le respondió en su canal que no le interesa saber nada.

Cancelada

De acuerdo con la página de Facebook especializada en noticias de espectáculos ‘Lúdika’ la entrevista que Franco le hizo a Adrián Marcelo no será publicada debido a que sus abogados detectaron ‘varias bombas’.

Por esta razón se encontrarían analizando si editan dicha entrevista o la eliminan.

Luego de que el conductor publicara en su cuenta de Twitter que avisará la fecha en que se estrenará dicho contenido, usuarios de twitter se encuentran burlando de la pifia de René.

“Eso suena a que los abogados de AM decidieron que no salga públicamente la entrevista porque soltó verdades”, “Ya para cuando decidan sacarla, a nadie le va a importar” y “Que jugada te hizo el John el esquizofrénico. Quedaste jajaja” son algunos de los mensajes que se burlan de René.