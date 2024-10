¿La tercera es la vencida? Fans mexicanos castigan a blink-182 con poca venta de boletos

Fans de blink-182 no perdonan y castigan a la banda en la taquilla

Faltan cuatro semanas para que blink-182 recompense a fans mexicanos tras la cancelación de los conciertos que se tenían que haber realizado el pasado mes de abril en la Ciudad de México. La agrupación regresa con un solo show, ahora en el nuevo Estadio GNP Seguros, pero parece que no la tiene fácil, pues el panorama no pinta tan exitoso como cuando anunciaron sus primeras fechas en México que se agotaron en minutos.

Fans de blink-182 no perdonan y castigan a la banda en la taquilla (Manny Carabel/Getty Images)

De un total de cuatro presentaciones en el Palacio de los Deportes (CDMX), solo pudieron ofrecer una.

Ahora, al ingresar al sistema Ticketmaster para ver qué zonas quedan disponibles, es una realidad que el karma existe y los fans no perdonan tan fácilmente la decepción que sintieron, luego de posponer fechas y cancelaiones en dos ocasiones.

En todas las secciones del estadio hay boletos disponibles, hasta este domingo 13 de octubre, solo el 45% estaba vendido, algo que alegra a algunos seguidores quienes así lo han manifestado en redes sociales.

Así luce el mapa de disponibilidad para el concierto de blink-182 (Foto: Internet)

Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker se enfrentan a un fenómeno distinto tras la frustración en su última visita en México, donde brindaron el primer concierto de su gira el 30 de marzo en el Festival Tecate Pa’l Norte en Monterrey; el martes 2 de abril realizaron la primera de cuatro presentaciones que tenía programadas en la capital.

Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, los seguidores en México esperan que no haya cambios para esté regreso, pero otros señalaron que no soportarían otra decepción.

¿Cuántas veces han cancelado en México?

Primera. La gira en México estaba programados para el 28, 29 y 31 de marzo de 2023, sin embargo, esta vez una lesión de Travis sí afectó la gira, pues se dislocó el dedo anular izquierdo en un ensayo de la banda, lo que obligó a la agrupación a posponer sus presentaciones tanto en México como en Latinoamérica.Sin embargo, unos cuantos días después la banda tocó como acto sorpresa en Coachella 2023.

Segunda. En México, las nuevas fechas quedaron programadas para prácticamente un año después, pues eran para el 30 de marzo, 2, 3, 5 y 6 de abril de 2024. Sin embargo, de estos conciertos, solamente pudieron dar dos, el de marzo, en el Festival Pa’l Norte, donde se presentaron sin problema alguno, y el del pasado 2 de abril, show en el que Mark Hoppus se presentó enfermo.

La tercera es la vencida. Se espera que la banda cumpla su única presentación este 9 de noviembre en el Estadio GNP.