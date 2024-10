Grupo Frontera tuvo una sorpresiva aparición en una boda y el video se vuelve viral

Recientemente, Grupo Frontera, una de las bandas más populares del momento, causó revuelo en redes sociales tras realizar una inesperada aparición en una boda, similar a la icónica escena de Maroon 5 en su video “Sugar”.

La banda sorprendió a una pareja de recién casados y a sus invitados con un acto que rápidamente se volvió viral, generando miles de reacciones entre sus seguidores.

La banda mexicana se presentó en la recepción de la boda sin previo aviso, ofreciendo una actuación

Actuación en la recepción

En un video que circuló ampliamente en plataformas sociales, se observa cómo una cortina blanca cubría el escenario antes de que la música comenzara.

En el momento en que la tela se cayó, Grupo Frontera emergió en el centro del salón, interpretando su nueva canción “Hecha pa’ mí”. La sorpresa fue total, y tanto los novios como los asistentes quedaron maravillados por la inesperada aparición.

Payo, el vocalista de la agrupación, compartió su entusiasmo a través de Instagram, destacando que la sorpresa fue un reto mayor que un concierto habitual.

“No me van a creer, pero esto fue más difícil que un concierto. Más difícil que un concierto”, comentó, reflejando la emoción del momento tanto para los artistas como para los invitados.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos fanáticos elogiaron a Grupo Frontera y expresaron su deseo de que algo similar ocurriera en sus propias bodas.

Algunos comentarios incluían bromas sobre la posibilidad de invitar a la banda, mientras que otros nostálgicamente compararon este acto con el famoso video de Maroon 5.

“Si no me traen a Grupo Frontera a mi boda, mejor ni me caso”, escribió un usuario, evidenciando el impacto que tuvo el momento en los aficionados a la música.

Tras este memorable acontecimiento, Grupo Frontera continuó con su gira, dirigiéndose a un concierto en Edinburg, Texas, donde miles de fanáticos los esperaban.