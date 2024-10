Christopher Uckerman revela secretos de cómo fue su noviazgo juvenil con Anahí en la primera etapa de RBD

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez marcaron la infancia, adolescencia y juventud de millones de personas en México y toda América Latina. Protagonizaron una de las telenovelas más famosas de la primera década del 2000 y después formaron la agrupación RBD, para dejar un legado imborrable en la historia de la música pop latina.

Seis jóvenes, juntos todo el tiempo, hizo que el amor floreciera entre dos de ellos: Christopher Uckerman y Anahí Puente. Después de meses de rumores, los dos blanquearon el noviazgo en el 2007. Un tiempo después terminaron, pero eso no influyó en su participación dentro de la agrupación.

17 años después, el cantante y actor decidió hablar de las cosas buenas y las no tan agradables que le dejó esa relación, con quien ahora considera su amiga.

“Muy bonita relación. Se compró su patineta. Yo en esa época usaba mis tenis skatos. Me acuerdo que estábamos filmando el video de Sálvame, ella se vestía así, pero el amor hace que haga cosas que no esperas. Se iba conmigo a patinar, pero no era su naturaleza”, dijo Christopher en una entrevista con Yordi Rosado, según reseña de Milenio.

Los chicos de RBD dominaron el pop latino durante la segunda década de 2000. De hecho, su álbum “Rebelde” fue éxito en ventas en 2004 Foto: Televisa. Imagen Por:

“No salíamos casi. Era ver películas en casa, nos preparábamos snacks y era lo único que hacíamos. De vez en cuando íbamos al cine en funciones donde sabes que no hay mucha gente, pero normalmente, películas en casa”, reveló el actor de 37 años.

Sin embargo, las complejidades llegaron cuando terminó la relación y los dos tuvieron que afrontar verse las caras en el mismo trabajo en el medio de una ruptura.

“Lo difícil fue cuando terminamos porque verte la cara, llegaba con otra chica. Eso nos duró medio año, pero después ya brothers”, dijo Uckermann.