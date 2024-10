Karime Pindter se ríe de sí misma en De la mano del Señor

Después de obtener el segundo lugar de La Casa de los Famosos México 2, Karime Pindter sigue impulsando su carrera. Ahora se mete de lleno al mundo de la comedia y presenta su primer especial de stand up, al cual tituló De la mano del Señor.

Karime pindter incursiona en el mundo de la comedia (Foto: Cortesía Paramount+)

“Era uno de mis grandes sueños, estaba en mí bucket list hacer stand up y el año pasado me dediqué full a escribirlo, a participar en numerosos open mics, a abrir shows. Me dediqué a hacer muchas cosas para que quedara este producto, que, pues, es una sátira de mis veintes, de lo que pasó en Aca Shore, de la vida, de dónde salgo. Para mí es un sueño que ya se acerca la fecha del estreno”, dijo entusiasmada Karime Pindter, en entrevista con Publimetro.

Como parte de su preparación, Pindter trabajó con figuras del stand up como Mau Nieto y Alex Fernández, quienes le dieron la oportunidad de abrir algunos de sus shows. En De la mano del Señor, Karime también invita al público a reírse junto con ella, sobre sus momentos más difíciles.

“El día más complicado, pero sin duda el más emocionante y de los mejores días de mi vida, pero también de más nervios, fue el día que lo grabé. Es mi primer especial y estaban todos los medios y la gente importante de Paramount. Pero siempre me gusta ponerme este tipo de retos, de estar con el corazón azul. El principio fue difícil porque me acuerdo que el primer ensayo que hice con de este stand, fui a probarlo con Alex Fernández, ensayando en el Auditorio Nacional, donde también estaban Isabel Fernández y La BEA, y yo, diciéndole a mi guionista, - que es lo máximo, me ha apoyado muchísimo y que me ha guiado en esto - , le decía ‘cabrón, ¿qué te pasa? ¿Por qué me traes aquí?’, y me salió como presentación de historia, y pues de ahí dije ‘nunca más’, y empecé a ir por todos lados, a probarlo, a ver qué sí y qué no. Creo que hacer stand up es un gran reto, porque no tiene nada que ver con la actuación o conducción, en esto vas tú sola”, explicó.

Karime Pindter trabajó con figuras del stand up como Mau Nieto y Alex Fernández, (Foto: Cortesía Paramount+)

La personalidad y creatividad de Karime se prestan para la comedia, esté en su ADN. “Mi máximo en la vida es reírme. Estoy aquí para entretener, para hacer reír al público, para que se desestrese, eso es mi pasión. Tener la oportunidad de hacer stand up, es wow, cuando he hecho, además de este especial, otras presentaciones que me llenan de energía, me alegra, me olvido del mundo y ahí estoy, solo abro mis alas y digo dos o tres pendejadas para que el público se ría”.

Mientras que Karime busca liberar al público son risas, ellas se desestresa de la manera más común, “me gusta estar en mi casa, viendo una serie de comedia con mi gato. También me encanta ver shows de stand up con mis papás, echarme unas copitas”, dijo.

¿Cuándo se estrena el stand up de Karime Pindter?

Seré el 17 octubre que se estrena De la mano del Señor, a las 22:00 horas por Comedy Central y Paramount+.

CLAVE

¿De qué trata el show?

De la mano del Señor es un stand up donde Karime Pindter se burla de su propia historia, uniendo sus orígenes, aventuras amorosas y el camino que ha recorrido para llegar hasta donde está. A lo largo del show, toca temas como sus experiencias en Acapulco Shore, su vida en los escenarios y el proceso de aprendizaje que la llevó a crear este espectáculo.

Fuera de La Casa de los Famosos

Han pasado dos semanas desde que Karime Pindter salió del reality, y aún le cuesta trabajo entender el fenómeno en el que se convirtió. “Adentro, no te enteras de nada, te juro que llegué a pensar que no figurábamos tanto. No me imaginé todo lo que estaba pasando afuera. Me imaginé que estábamos dando un mensaje de amor, porque siempre vivimos desde la lealtad, la diversión y la amistad. Al salir, me enteré que había canciones, caricaturas, la gente súper linda y lo que me gusta es que la gente no me ve lejana, me ven como amiga y se identifican. Estoy feliz de la vida, ha sido uno de los proyectos más importantes de mi carrera y se me están abriendo muchas puertas, y el contacto con la gente creo que me va a servir muchísimo para que se me den más oportunidades, como las que ya se me están dando”, contó.

La influencer participará en la puesta en escena de La señora presidenta, junto al famoso equipo Mar, integrado por Arath de la Torre, Mario Bezares y Gala Montes, aunque no descarta la idea de hacer un reality show estilo Las Kardashian, solo con la actriz.

“Me gustaría que fuera Brigitte, Gala y yo, las Chicas Superponedoras, estaría padrísimo y mis papás, o sea, mis papás tienen que estar. Me encantaría ser un reality con ellas, estamos locas, nos entendemos muy bien y somos súper amigas. Estoy feliz de tener esta amistad increíble. Con Gala hay mucha química, la adoro, pero antes que cualquier cosa es mi amiga, somos equipo y pues estamos aquí para crecer juntas”, señaló.