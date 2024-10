Jessie Cervantes está listo para abrir la conversación con el monólogo ‘Alzando la voz’

Jessie Cervantes tiene 35 años de carrera en los medios de comunicación, el camino no ha sido fácil pero está satisfecho con lo logrado: “Si yo te dijera que mi papá es de un pequeño pueblo de Jalisco llamado La Mora, que mi mamá es de una pequeña ciudad capital de estado que es Colima, que se conocieron médicos. Yo crecí en una colonia hermosa que es la Ferrocarril en Guadalajara, que ni me pasaba por la mente haber hecho lo que hice. Hijo de médicos, muy ligado a la medicina por todos lados. El dedicarme a la comunicación y aferrarme a hacer realidad los sueños es que si pude yo, pueden todos. Es decir, la cosa es ser constante, que te apasione lo que haces y estoy sumamente satisfecho y me falta mucho todavía por conquistar”.

El director de marketing y contenidos en MVS Radio compartió con Publimetro que tiene el modo creativo en activo. El comunicador evita quedarse en su zona de confort y está en constante búsqueda de proyectos para compartirlos con la audiencia. sobre todo esas inquietudes que se hacen realidad como es el monólogo Alzando la voz.

“Creo que es un compromiso que hoy en día tenemos todos los comunicadores o los entretenedores, que es sacar todo tipo de emoción que venga de ti y que pueda llegar a la gente para que te escuche, te vea, te dé click, pague un boleto, te vea en una universidad o teatro. Este es un proyecto que traemos desde hace aproximadamente dos años, la verdad es que estamos muy contentos porque se está haciendo realidad. Se hizo el guion con Charlie Barrientos, que tiene muchísima experiencia como escritor y ha habido varias direcciones, pero por fin llegamos como al texto adecuado”, adelantó Jessie Cervantes.

Alzando la voz: nuevo proyecto de Jessie Cervantes (Foto: Cortesía.)

El monólogo ha tenido algunas presentaciones en pequeños foros, pero se piensa presentarlo de manera oficial en una gira que empezaría en noviembre.

“No hay nada mejor que llegar a tu público con la herramienta con la que has llegado desde hace 35 años que es la voz. Significa ponerme frente al público que me ha escuchado, consumido, mostrando una de mis pasiones más grandes, que es la capacidad de comunicarme por medio de la voz, del lenguaje y de la palabra. Hoy hablamos con los pulgares, con emojis y stickers, pero también son importantes los silencios. Es un monólogo de una hora y media, donde hay interacción con el público, donde traemos las voces del alma, que son las voces de toda esa gente que ya no está y que amamos como madres, padres, hijos y hermanos. Al final, es cómo una herramienta como la voz, pues te puede cambiar la vida”, dijo el locutor.

Jessie tiene la intención de abrir la conversación sobre distintos temas, “es compartir mi experiencia con mi herramienta que es mi voz y cómo he salido adelante, porque hay que ir enmendando el canal de contacto con la sociedad”.

<i>“La idea es empezar a trabajar fuerte en noviembre, ya con todo lo que tiene que ver con el monólogo Alzando la voz, es empezar a recorrer lugares pequeños, grandes, medianos de todo el país y no parar”</i> — Jessie Cervantes

Formas de comunicarse

La tecnología y las redes sociales han transformado las conversaciones, “estamos en una época donde las conversaciones pasaron de ser personales a ser impersonales. Es decir, hoy las conversaciones pueden estar en una red social, hoy las conversaciones pueden estar en una mensajería de comunicación como el WhatsApp. Hemos perdido mucho la capacidad de vernos frente a frente y de decirnos las cosas frente a frente, de asumirlas, de perdonarlas, de reclamarlas, pero viéndole a los ojos a la otra persona. Creo que lo que viene para nosotros como sociedad es volver a las bases, es decir, volver a vernos, volver a expresarnos, saber cómo hacerlo y utilizar esa poderosísima herramienta. Hoy hablamos, insisto, con los pulgares, con los índices”, puntualizó Cervantes. Oye, para terminar, pues, 35 años de un ser humano que salió desde Guadalajara a buscar su propio sueño que hoy te veo frente a frente y que al final está satisfecho con lo logrado.

<i>“Aprobamos o no lo que como mensaje nos llega y decimos si está bien o mal. Entonces, yo creo que estamos ante una bendita oportunidad de retomar el lenguaje como vía primaria de comunicación y eso es lo que en adelante debe funcionarnos”.</i> — Jessie Cervantes

