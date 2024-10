Jimin de BTS sufre pérdida millonaria a manos de Lee Jin Ho: “Se aprovecharon de su bondad”

Lee Jin Ho, un famoso comediante de Corea del Sur, se volvió tendencia tras revelar su adicción a las apuestas, por la cual pidió prestado dinero a diversas celebridades, entre las que se encuentra Jimin. Ya pasaron dos años desde que el miembro de BTS le hizo un préstamo millonario a Lee Jin Ho, y hasta la fecha no ha recibido el pago, por lo que Army le exige al cómico que regrese el dinero.

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Lee Jin Ho admitió haber ingresado en 2020 a un sitio ilegal de apuestas en internet. Ya era demasiado tarde cuando cayó en cuenta de su problema, pues explicó que para ese momento ya había solicitado ayuda económica a varios de sus compañeros.

“Estoy pagando dinero de manera constante cada mes y planeo saldar mi deuda con mi propio esfuerzo hasta el día que me muera. Las pérdidas financieras son significativas, pero me siento más apenado por aquellos que me confiaron en mí y me prestaron dinero. Cuando recibía una llamada de un número desconocido, mi corazón se aceleraba al pensar que era una llamada relacionada con mi deuda. Cada día temía que esto fuera sabido por todo el mundo”, se desahogó en el post.

Comunicado de Lee Jin Ho en Instagram sobre su deuda

Lee Jin Ho le debe 100 millones de wones a Jimin

Según el medio ‘Korea JoongAng Dairy’, el comediante solicitó un préstamo a diversas celebridades, entre las que se incluyen Jimin de BTS, el cantante de trot Young Tak y a su colega Lee Su-geun.

De acuerdo con ‘Ten Asia’, Jimin facilitó a Lee 100 millones de wones, lo que se traduce a más de un millón 425 mil pesos. Cabe destacar que el comediante mintió con el uso que le daría al dinero y mencionó: “Necesito el dinero urgentemente”. Se reportó que al no ver avance en el pago de su deuda, el idol le dio permiso para pagar en 10 años.

Ante la situación, Army ha demostrado su disgusto, por lo que han realizado publicaciones en X asegurando que el cómico “se aprovechó de la bondad de Jimin”, por lo que tiene que saldar su deuda. Además, plagaron sus post en Instagram con emojis de ratas, en señal de protesta.