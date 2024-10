Karime Pindter denuncia falta de seguridad tras caída por stripper: “¡Me dejaron caer!”

Karime Pindter finalmente habló de la mala experiencia que vivió en un bar de Monterrey, en Nuevo León, donde realizó una convivencia con sus fans y en el que acabó tirada por un stripper y expuso la falta de seguridad del lugar.

En las redes sociales se volvieron virales los videos del show que ofreció en “La Colorina”, lo que generó una gran indignación entre los seguidores de la exAcaShore, quienes se han ido en contra de su agencia por enviarla a un lugar como ese.

Karime Pindter no se había pronunciado al respecto, hasta que realizó una transmisión con Briggitte Bozzo, donde se quejó de la mala organización que había en el lugar y la falta de seguridad.

Karime Pindter dice que la vida le dio otra oportunidad

Karime Pindter detalló en la transmisión en vivo, que lleva años presentándose en bares, por lo que tiene experiencia haciendo shows en vivo para entretener al público.

“Al lugar llegué y estaba muy desorganizado, ya me tenía yo que presentar y no me pasaban el micrófono, no tenían mis cosas para mis actividades”, detalló la segunda finalista de “La Casa de los Famosos México 2″.

Y agregó: “Entonces, tuve que improvisar yo con un concurso de baile y nadie de seguridad me cuidó. Porque yo puedo hacer pendejadas, pero para eso están los de seguridad, para salvarme y pues no, me dejaron caer”.

Karime Pindter siente que la vida le dio una “siguiente oportunidad”, ya que sintió que las cosas pudieron haber salido mucho peor. Motivo por el cual los usuarios siguen culpando a Joel Echeverría y su agencia FZ Management por aceptar que sus talentos se presenten en ese tipo de lugares.