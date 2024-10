Enrique Guzmán expresa su preocupación por el hijo de Mayela Laguna

Enrique Guzmán sorprendió en días recientes al expresar que se encontraba sumamente preocupado por el bienestar del hijo de Mayela Laguna, aunque antes expresó que para él no existía.

Hace un par de semanas, cuando todavía no se daban los resultados de la prueba de ADN que se realizó su hijo Luis Enrique Guzmán y el pequeño Apolo, el cantante fue abordado por la prensa cuando salía de su casa.

“No, te suplico que no me molestes, con todo respeto, te suplico que no quiero hablar del tema, no quiero saber nada... La señorita (Mayela Laguna) ya terminó de estar en esta familia, esa señorita para mí se le borró todo el telón, no existe, no existe el niño, no existe nadie”, dijo en ese entonces, Enrique Guzmán.

Enrique Guzmán hablará con su hijo para saber qué hace con respecto al hijo de Mayela Laguna

En días recientes, Enrique Guzmán habló sobre el hijo de Mayela Laguna en una entrevista para el programa “Ventaneando” y afirmó estar muy preocupado por el pequeño.

“Me tiene muy preocupado, no sé qué hacer, llegué a la conclusión de que debo hablar con Luis Enrique, y lo que él decida, finalmente, lo apoyaré en todo... En el momento en el que deja de ser su padre verdadero, pierde una bola de derechos, entonces dónde queda Apolo y eso me tiene muy preocupado”, expresó el cantante.

Y agregó: “Lo que decida, yo lo apoyo, la adoración que le tenía al niño, se la tiene todavía, yo también, pues es que es tan difícil, hay que dejar pasar el tiempo”.

Mayela Laguna no ha vuelto a hablar públicamente sobre este tema, después de haber pedido respeto para ella en este momento tan delicado, no obstante, antes expuso haber estado recibiendo amenazas por parte de su exsuegro, Enrique Guzmán.