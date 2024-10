Erika Buenfil revela por qué nunca le pidió pensión alimenticia a Ernesto Zedillo Jr

A pesar de que Erika Buenfil siempre afirmó que su hijo era de Ernesto Zedillo Jr., nunca peleó por recibir una pensión alimenticia y ahora que ellos han retomado su relación, se ha especulado que podría deberse a algún interés monetario.

La actriz aseguró que no era así, puesto que logró sacar adelante a su hijo y costear su crianza sin su ayuda, por lo que no tiene interés alguno en sacarle dinero a su expareja.

En un reciente encuentro con la prensa, Erika Buenfil habló sobre este tema frente a su hijo, ya que le preguntaron si tenía intenciones de reclamar parte de la pensión alimenticia que nunca recibió de Ernesto Zedillo Jr.

Erika Buenfil asegura que su hijo no pasará navidades con Ernesto Zedillo Jr: “si lo quieren celebrar, lo van a hacer en enero”

“Fíjate que se puede reclamar hasta que el muchacho tiene 18 años y ahorita ya no. Pero no quiero reclamar nada... frijoles, pero míos. Yo realmente saqué adelante con uñas y dientes a mi hijo. A veces había para restaurantes caros, para vacaciones, a veces no. Estoy muy orgullosa porque es un gran muchacho”, detalló Erika Buenfil sobre el tema de la pensión alimenticia.

Con respecto a cómo se lleva su hijo con su papá, Ernesto Zedillo Jr., afirmó que se llevaban bien y aclaró que no conversa mucho con él, solo lo necesario. Aunque eso no ha afectado la relación entre padre e hijo.

Cuando le preguntaron si había posibilidades de que su hijo pase Navidad con ellos, Erika Buenfil contestó: “No lo invitan, hasta ahorita no. El año pasado lo buscaron en Año Nuevo, estábamos en Japón y este año ya tengo el plan... Si lo quieren celebrar lo van a hacer en enero, todavía es mío”.