Paulina Mercado le escribió una carta a Juan Soler previo a su cirugía en caso de que sucediera lo peor

Después de haber superado una operación de un tumor en la cabeza, Paulina Mercado encendió las alarmas de sus fans, ya que le apareció otro tumor en la garganta, que según ella misma comentó, “no tenía nada que ver con el anterior”. La novia de Juan Solar se sometió a una intervención quirúrgica y afortunadamente todo salió de manera positiva.

Sin embargo, en los momentos previos se vivieron momentos de tensión. De hecho, ella misma había dicho que el tumor era maligno, pero tras los análisis finales y después de que se los extirparan, revelaron que era benigno.

Pero como eso no lo sabían en ese entonces, Paulina contó que antes de ingresar al quirófano le dejó a Juan una carta en caso de que no regresara de la operación. Así se lo hizo saber a TV Notas en una entrevista muy emotiva.

“Es increíble cómo este tipo de situaciones nos unen y nos conocemos más. Antes de entrar al quirófano, Juan me dijo que me amaba. Que soy fuerte y que podía con esto y más. Cuando me llevó al quirófano, le dejé con mi hermana una carta y una brújula.

Él siempre ha andado en moto guiando a muchos en los caminos más difíciles. Es la brújula de todo su grupo. Le escribí que es la brújula de mi vida. Que yo iba a estar bien para seguirlo. Para estar juntos en todos los caminos que nos faltan por vivir”, dijo Paulina.