Ex vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’ rompe el silencio tras anuncio de su separación: “Yo no he firmado el comunicado”

La noticia de la separación entre Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh ha tomado por sorpresa a sus seguidores.

Este lunes, la reconocida banda española compartió un comunicado en sus redes sociales, anunciando la separación de su vocalista tras 17 años de carrera musical.

El mensaje oficial indicó que la decisión fue el resultado de diferencias irreconciliables entre los miembros del grupo y Leire, y subrayó que la ruptura fue “dura y difícil” después de muchas reflexiones y conversaciones.

Posible regreso de Montero

La banda, conocida por éxitos como “Jueves” y “La chica de ayer”, se despidió de su vocalista destacando los momentos memorables que compartieron juntos.

Sin embargo, esta separación también ha suscitado especulaciones sobre un posible regreso de Amaia Montero, quien fue la vocalista original del grupo y dejó un legado significativo en su carrera.

Muchos fans han expresado su deseo de ver a Montero nuevamente en el escenario, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de La Oreja de Van Gogh.

En medio de esta situación, Leire Martínez decidió romper su silencio. A través de Mar Montoro de Telemadrid, Martínez dejó claro que no está de acuerdo con el comunicado que fue emitido por la banda.

En sus propias palabras, afirmó: “El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. Cuando considere, y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero, por el momento, no tengo mucho que decir”. Esta declaración ha generado un revuelo entre los seguidores, quienes esperan escuchar la versión de Leire sobre esta drástica decisión.

La noticia ha dejado a los fans en un estado de incertidumbre, con opiniones divididas sobre la separación y el futuro del grupo. Mientras algunos apoyan a Martínez y su derecho a expresarse, otros sienten nostalgia por el final de una era en la música española.

A medida que la situación evoluciona, la atención se centra en las decisiones que tomará cada miembro de La Oreja de Van Gogh y cómo afectará esto su legado en la industria musical.