Fallece Liam Payne, exintegrante de One Direction, tras caer de un edificio

El 16 de octubre, autoridades policiales confirmaron el fallecimiento de Liam Payne al caer del tercer piso de un hotel en el barrio porteño de Palermo en Argentina.

La Comisaría 14B se dirigió al Hotel Casa Sur luego de una llamada en la que se informó sobre la presencia de “un hombre agresivo que podría estar bajo los efectos del alcohol”. Cuando las autoridades arribaron a la escena, confirmaron el deceso del cantante.

Su fallecimiento se investigará como un suicidio, pues se reportó que “se arrojó desde el tercer piso del edificio”.

De acuerdo con Teleshow, el exintegrante de One Direction de 31 años ingresó al hotel el domingo 13 de octubre sin compañía.

Alberto Crescenti dio declaraciones para el medio de comunicación, en las que destacó que la caída fue de una altura aproximada de 14 metros, por lo que no hubo oportunidad para la reanimar su cuerpo: “Lamentablemente presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar su fallecimiento. No hubo posibilidad de reanimación”.

¿Quién era Liam Payne?

Liam Payne, exmiembro de One Direction, era conocido por su talento como cantante y su éxito internacional junto a la famosa boy band, que surgió en 2010 en el programa The X Factor. Junto a sus compañeros Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, y Louis Tomlinson, alcanzaron gran popularidad y lanzaron múltiples éxitos. Al separarse la banda en 2015, Liam continuó su carrera como solista y lanzó canciones que recibieron buena acogida, destacando “Strip That Down” como su sencillo debut en 2017.

En los últimos años, Payne luchó con problemas de salud física y mental. En septiembre de 2024, sufrió una grave infección renal que lo llevó a cancelar su gira en América Latina. La enfermedad lo llevó a ser hospitalizado en Italia, donde los médicos le aconsejaron un tiempo de recuperación prolongado. Esto alarmó a sus fanáticos, quienes siguieron de cerca sus actualizaciones de salud.

A lo largo de su carrera, Liam también habló abiertamente sobre los desafíos de la fama y el impacto que tuvo en su bienestar mental. En entrevistas, compartió cómo la vida en el centro de atención desde muy joven le resultó abrumadora y mencionó haber pasado por períodos difíciles en los que buscó apoyo profesional para sobrellevar la presión y el estrés.