Mario Bezares encabeza el Scream Fest en Guadalajara... ¿estará Brenda?

Después del boom mediático por ganar la segunda temporada de La Casa de los Famosos, Mario Bezares, ya tiene varios proyectos en puerta entre shows, programas, podcast y eventos especiales. El ganador del reality show aceptó estar en el Scream Fest que se realizará en Guadalajara.

“Scream Fest 2024 trae a los mejores invitados especiales para una noche inolvidable. Prepárate para vivir la fiesta de Halloween más terrorífica y divertida que jamás hayas experimentado”, informaron los promotores.

Además de Mario Bezares se anuncia en el cartel a Cristian Peralta, Kimberly las más preciosa y al hijo de Mayito, el DJ BZARS.

“Que horror”, “Invitados dignos para este evento”, “Y seguramente ahí se cuela la mentada Brenda con su mega éxito”, “Si no va la esposa de Mayito no voy”, “Mayito por favor deja a Brenda en tu casa”, “Porque no aparece Brenda Bezares en la publicidad”, “Que es esto??”, “Están de miedo los invitados”, “No inventes, se que tengo buenos gustos por que no conozco a nadie en esta lista”, “Me imagino que todos son doble o imitadores”, fueron las primeras reacciones de los internautas.

Fue el propio Bezares quien confirmó su participación en el festival “voy de jurado, a cotorrear un poco y tomarme algunas fotos”:

¿Cuándo es el Scream Fest?

31 octubre a las 20:00 horas y el código de vestimenta será en rosa y negro. Todavía es secreto el lugar, pero se revelará en los siguientes días.