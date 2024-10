Wendy Guevara revela que Televisa le arruinó la oportunidad de estar con Shakira

"No me quiero enojar": Wendy Guevara revela que Shakira la invitó a su fiesta de solteras pero por esto no pudo llegar

En una de sus más recientes transmisiones en vivo, Wendy Guevara reveló que, por culpa de Televisa, perdió la oportunidad de estar con Shakira para promocionar su nuevo tema.

Recordemos que, como parte de la promoción de “Soltera”, la cantante colombiana buscó a varias cantantes, modelos e influencers para que aparecieran en el video musical y en los posteriores eventos.

Shakira consideró incluir a Wendy Guevara y para no tener problemas con algún otro compromiso, le avisó a Televisa sobre esta oportunidad y le respondieron que no podría ir, porque tenía que cumplir un compromiso con “La Casa de los Famosos México”.

Usuarios comentan que Televisa está apagando el brillo de Wendy Guevara

“Me hablaron para lo de Shakira, que en Miami y todo, y dije claro que voy (...) Ese día estaba el especial de grabación de ‘Casa de los Famosos México’ de los premios y me contemplaron para la casa”, compartió Wendy Guevara.

La influencer no entendía por qué tenía que estar presente en ese especial, si se supone es para los participantes de la segunda temporada, sin embargo, como tiene contrato de exclusividad con Televisa, debe cumplir todo lo que le pida la televisora.

“Hablamos y pedimos permiso de que yo no iba a poder asistir porque iba a ir a grabar unas cosas, me hablan y me dicen que no puedo que tengo que ir”, agregó Wendy Guevara, por lo que tuvo que cancelar los planes con Shakira.

Entonces, cuando había empezado a arreglarse para cumplir con el programa, le avisan que cancelaron su participación en el especial del reality show: “Eso era el jueves, entonces ese día a las 2 de la tarde y ya me iban a empezar a maquillar y me hablan, que si gustas entonces siempre no vengas. Y que me ataco, yo dije me hubiera ido desde la mañana a lo de Shakira a Miami y por eso no fui”.

A raíz de esto, los usuarios consideran que el contrato de exclusividad que firmó Wendy Guevara con Televisa la está perjudicando en lugar de beneficiarle, porque le están quitando su brillo y ahora perdió una gran oportunidad, como lo es participar en un evento con Shakira.